Cresce número de brasileiros que querem ter negócio próprio

Pesquisa feita pelo Instituto Data Popular, divulgada, nesta terça-feira, 23, revela que 38,5 milhões de brasileiros têm a intenção de abrir o próprio negócio. Segundo a pesquisa, 28% dos brasileiros querem empreender atualmente, contra os 23% registrados em 2013. O levantamento apontou que 78% das pessoas que querem empreender já se preparam para abrir o próprio negócio: 38% pesquisam a área em que desejam atuar, 28% guardam dinheiro para investir e 12% se aperfeiçoam em cursos e estudos.

De acordo com Renato Meirelles, presidente do Data Popular, o achatamento do salário impulsiona a vontade de ser o dono do próprio negócio. "Os brasileiros enxergam no empreendedorismo uma iniciativa para garantir mais renda e um bom futuro para a família".

A pesquisa mostra que a possibilidade de ganhar mais, crescer profissionalmente e não ter chefe são os principais motivos que incentivam a abertura do próprio negócio. "É muito comum as pessoas empregarem parentes, amigos ou vizinhos e abrir o negócio no bairro onde mora, o que contribui para fortalecer a economia local", disse Meirelles.

No estudo, a região Norte é a que concentra o maior percentual de pessoas com vontade de empreender (55%), seguida do Nordeste (33%), Sul (26%), Centro-Oeste (24%) e Sudeste (24%). Entre os interessados em empreender, 53% são homens e 47% mulheres; 50% são da classe média, 28% da classe alta e 22% da classe baixa; 54% têm entre 18 e 35 anos, 19% têm entre 36 e 45 anos e 27% têm mais de 46 anos; 50% têm ensino fundamental, 37% têm ensino médio e 13% têm curso superior.

