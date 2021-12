Crédito do Nota Salvador vira bônus para celular

Depois de ter anunciado no ano passado a troca de pontos obtidos no programa Nota Salvador por crédito nos celulares pré-pago, o prefeito ACM Neto fez nesta segunda-feira, 22, nova coletiva para anunciar a entrada em prática da medida, tendo apenas, neste primeiro momento, a operadora Vivo como parceira na iniciativa.

Para participar, o cidadão precisa cadastrar o CPF no site do programa e pedir a nota ao contratar serviços de empresas na cidade.

"Tivemos que, ao longo de quase um ano, desenvolver o sistema e aperfeiçoar os procedimentos para permitir que, de fato, esse benefício fosse operacionalizado, mas agora está tudo prontinho, preparado e outras operadoras também estão convidadas a firmar parceria com a prefeitura", afirmou Neto.

A ideia é também estender o uso dos créditos do programa para pagamento de passagem de ônibus.

Popularizar

Um dos objetivos da medida é popularizar mais o programa, que até o momento só conta com cerca de 40 mil cadastrados, número ainda considerado pouco expressivo relativamente em comparação à população da cidade: cerca de três milhões de habitantes, segundo o IBGE.

Os cálculos dos créditos que se revertem em valores pouco expressivos na conta do cidadão estariam entre as barreiras enfrentadas pelo programa.

Hoje, parte do ISS recolhido (5% ou 10% para pessoa jurídica e 30% para pessoa física) pertence ao cliente. Por exemplo, se o cidadão pagar R$ 100 em um serviço, como a diária de um hotel, 5% desse valor, ou seja, R$ 5 é devido ao pagamento do ISS pelo hotel. Porém 30% destes R$ 5, ou seja, apenas R$ 1,50 é creditado no programa.

Arrecadação e dívida

"A ideia é trazer para a Nota Salvador um número expressivo da população", completou o secretário municipal da Fazenda, Paulo Souto, explicando que a popularização dos benefícios, associando a passagens de ônibus e crédito em celular.

No caso da Vivo, a companhia vai até creditar o dobro do valor previsto nos créditos da nota, como forma de tornar a adesão do programa mais atraente, o que pode fazer diferença não apenas para o cliente da operadora, mas também para a prefeitura, que estima queda de 10% este ano na arrecadação da cota única de outro importante tributo: o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

ACM Neto e Souto ainda informaram que a prefeitura conseguiu quitar integralmente a dívida com a União, com a entrada em vigor, no início deste ano da lei que mudou as regras de indexação da dívidas de estados e municípios. Segundo o prefeito, a capital baiana teria sido uma das primeiras do país a fazer uso do benefício, justamente por ter se antecipado no ajuste das contas e preparação das condições.

"Virou pó"

Em 1999, as prefeituras de todo o país firmaram um contrato de refinanciamento das dívidas com o governo federal que estabelecia a forma de indexação, ou seja, como era corrigido e as prestações mensais. Com as mudanças nas regras feitas pelo governo federal, atendendo a um pleito dos municípios e estados, "o estoque da dívida da prefeitura de Salvador com o governo federal, que era de R$ 740 milhões, desapareceu, virou pó", frisou Souto.

De acordo com o secretário, a medida vai representar uma economia de até R$ 80 milhões para os cofres municipais, "o que aumenta a capacidade de endividamento municipal para mais de R$ 5 bilhões", comemorou o secretário. Souto já planeja novas operações de crédito, para investimentos, junto ao BNDES, Caixa e Banco do Brasil.

