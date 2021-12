Crédito a mais e 13º salário estimulam consumidores

Faltando pouco mais de um mês para o Natal, todo mundo quer arrumar a casa para receber os amigos e a família com mais conforto e sem pendências com obras ou reformas. Segundo especialistas, nesse mesmo período, o número por serviços como pintura de paredes, por exemplo, cresce até 300%.

Para entrar o Ano Novo com a "energia" da casa "renovada", a auxiliar administrativo e servidora estadual, Geo de Oliveira, 59 anos, não pensou duas vezes. Programou a pintura de todo o imóvel onde mora - com dois pavimentos, três quartos e área total de 150 m² - , na Chapada do Rio Vermelho, e foi às compras, esta semana, em uma grande casa de material de construção, na Avenida Antonio Carlos Magalhães.

Saiu da loja com dois carrinhos cheios de galões de tintas branca e laranja-fiesta (para a fachada), solvente e esmalte sintético. Ela não lembra a última vez que fez uma intervenção na casa e acha que o momento é propício. O custo de quase R$ 1 mil dos produtos, ela parcelou no cartão de crédito. "Se não for na cara dura, não se faz (a reforma)", diz referindo-se ao fato de não ter o dinheiro à vista.

Do outro lado da cidade, na Av. Paralela, uma família inteira saiu em busca de revestimento para a ampliação da casa, no Cabula. O funcionário da prefeitura Ricardo Luís Alves, 37, foi com a esposa, o filho, a mãe e os sogros em um tour à procura de porcelanatos.

Quanto ao financiamento pela nova linha de crédito do governo, Alves se queixou pelo fato de só ser beneficiado quem possui conta vinculada ao FGTS. "Como servidor público, não tenho direito a fundo de garantia, a não ser ao plano de previdência do município", lamentou.

Contratações temporárias

Correntista do Banco do Brasil e do Bradesco, Alves descartou as linhas de crédito para a compra de materiais de construção oferecidas pelas instituições financeiras porque foi alertado, pelo próprio gerente da conta, que CDCs (Crédito Direto ao Consumidor) pessoais ou consignados podem sair mais em conta.

"Aguardo o 13º salário sair e o restante das compras vamos pagar, parte à vista, e parte no cartão", diz. Ricardo mora em um apartamento de dois quartos, com mulher e filho, também no Cabula. Ampliando a casa dos sogros (construindo em cima), ele pensa em alugar o apartamento e ter uma renda extra.

Segundo o gerente de vendas da loja Ferreira Costa, Edgar de Barros, para atender nesta reta final do ano um público cerca de 30% maior, novas contratações já foram realizadas. "Tem o aumento na procura por tinta, pisos, mas também os produtos natalinos. Muitos são efetivados, após este período do ano", diz.

adblock ativo