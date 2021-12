Crea e A TARDE mostram o que comprador de imóvel deve saber

Para evitar que o sonho da casa própria vire um pesadelo, como o dos moradores do Edifício Jardim Brasília, em Pernambués, que foi construído irregularmente, A TARDE consultou especialistas do setor para mostrar tudo o que deve ser feito antes da compra do imóvel. Além das construções irregulares, uma grande preocupação dos engenheiros é a ocorrência de infiltrações nos imóveis.

"Uma questão fundamental é avaliar se há infiltrações no apartamento, em áreas como a cozinha e o banheiro, ou no apartamento de cima", avalia o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Marco Amigo, responsável pela edição do Manual de Aquisição de Imóveis, editado pelo Crea em parceria com A TARDE, que está disponível no site do conselho.

Uma avaliação feita pelo Crea indica que em cada dez imóveis, oito apresentam infiltrações, uma ocorrência que pode levar à deterioração da estrutura física do prédio, com riscos de futura instabilidade na estrutura do imóvel.

Além disso, as infiltrações podem causar choques elétricos e manchas nas paredes. O que, além da questão estética, traz a depreciação do valor do imóvel. Nos casos de unidades em que há fissuras, esse índice sobe para 98%. As maiores incidências de infiltrações ocorrem nas chamadas "áreas molhadas", como cozinha, banheiro, área de serviço e playground. Mas podem ocorrer também nas fachadas, paredes e esquadrias.

Em 2011, a jornalista Karina Baracho mudou-se para um apartamento comprado na planta, no bairro de Luís Anselmo. Logo depois da mudança, começaram a surgir nas paredes marcas de mofo, oriundas de "um mau serviço de impermeabilização externa", segundo alega a proprietária. Um plano de reparo foi elaborado por um engenheiro e realizado pela construtora depois de uma contenda judicial. "Estou grávida de sete meses e as manchas no quarto do meu filho voltam com força cada vez maior", reclama Karina.

Maurício Almeida, coordenador de obras da BRF Construtora, responsável pelo empreendimento, afirmou que a empresa está realizando os reparos mas responsabiliza a proprietária. "É uma questão de umidade. O imóvel passa o dia fechado e sem ventilação, o que causa as manchas na parede", declarou.



Murilo Aguiar, diretor de fiscalização da secretaria, chama a atenção para a importância de o comprador se certificar de que a documentação do imóvel esteja em dia, o que serve como uma garantia de que a obra cumpre os requisitos legais. "O comprador deve exigir o alvará de construção e o habite-se , que são uma garantia de que o imóvel oferece segurança", afirma Aguiar.

Ele ressalta também a importância de que o comprador recorra a um corretor de imóveis, que pode auxiliá-lo na avaliação da segurança jurídica do empreendimento.

O corretor de imóveis Marcos Cabral destaca que a categoria normalmente busca informações sobre as condições físicas do imóvel para se certificar sobre a situação do que vai comercializar, mas ressalta que os profissionais não têm controle sobre as questões de segurança.



"Quando vemos a documentação em dia, confiamos que foi feito todo trabalho de avaliação por parte da prefeitura", afirma Cabral, ressaltando que às vezes acontece de o corretor trabalhar com "um fruto podre", como se refere as quem frauda a documentação.

Em uma cidade com tantas construções irregulares, há sempre o risco de um comprador perder todas as suas economias por investir em um imóvel irregular. Da parte do corretor, cabe assegurar que juridicamente haja segurança", avalia.

Nem a Sucom nem o Crea têm um estudo conclusivo a respeito da quantidade de imóveis irregulares existentes em Salvador. Com base em conhecimentos empíricos, costuma-se estimar que a quantidade de imóveis construídos de forma irregular na capital baiana atinja pelo menos 70% do total. Ou seja, ainda que o prédio em questão tenha cumprido todos os requisitos legais e de segurança, há o risco de que alguma obra irregular erguida na vizinhança apresente problemas na estrutura e, pela proximidade, comprometa a segurança do imóvel. As autoridades recomendam que os vizinhos denunciem obras irregulares.

