CPF negativado: saiba em que isso implica

Pesquisa divulgada pela Serasa Experian revela que o número total de consumidores inadimplentes caiu pela primeira vez desde dezembro de 2014. Em maio, o Brasil tinha 59.470.359 pessoas com dívidas em atraso, cerca de 1,3 milhão a menos do que em abril, quando o total atingiu um nível recorde. O valor das dívidas verificadas soma R$ 264,2 bilhões.

Ter um CPF negativado traz consequências ruins e transtornos à vida do consumidor. O não pagamento de dívidas, tais como água, luz, telefone, cartão de crédito, boleto, carnê, nota promissória, financiamento, empréstimo ou qualquer compra a prazo com contrato assinado, é principal motivo da negativação de um CPF. A UnitFour, empresa fornecedora de dados, listou alguns problemas que o devedor pode enfrentar. Confira:



- Possível penhora de bens para o pagamento da dívida. Dependendo do valor em débito, o credor pode solicitar judicialmente a penhora de bens como casa, carro e motocicleta para saldar a dívida;



- Resposta negativa a oportunidade de emprego. É uma prática bastante comum das empresas consultarem o CPF do candidato antes da contratação e, geralmente, pessoas com restrição não passam para a fase final do processo seletivo;



- Vida financeira restrita. Durante o tempo em que seu CPF estiver negativado você não poderá usar crédito pré-aprovado, solicitar cheques e cartões de crédito e obter empréstimos bancários ou financiamentos;



- Queda no Score de Crédito. Mesmo após o pagamento da sua dívida resultando na regularização de seu nome, seu score será menor por causa da dívida. Para quem não sabe, o score de crédito é um calculo estatístico baseado em diversas informações públicas que prevê a probabilidade de inadimplência por parte do consumidor. Muitas empresas consultam esse score antes de aprovar uma compra a prazo, financiamento, etc.



A melhor solução para limpar o CPF é quitar o débito. Assim que a dívida for paga ou pelo menos negociada, o consumidor tem seu CPF regularizado em até cinco dias úteis. Outra solução é esperar cinco anos pois, mesmo sem efetuar o pagamento durante esse prazo, seu CPF sai da lista de inadimplentes, mas isso não significa que a dívida foi perdoada. O credor continuará cobrando até que haja um acordo para o pagamento da mesma.

