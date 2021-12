Costa do Sauipe ganha força com superparque temático

O complexo turístico Costa do Sauipe, no Litoral Norte baiano, vai ganhar um superparque temático. A notícia foi divulgada involuntariamente por um dos executivos do Grupo Rio Quente, que esta semana convidou jornalistas baianos para conhecer as instalações do Rio Quente Resorts no interior de Goiás.

O planejamento do grupo prevê investimentos de cerca de R$ 500 milhões na Costa do Sauipe nos próximos três anos.

O conteúdo do parque ainda não está definido, mas a ideia dos executivos é replicar o modelo adotado em Goiás desde 1979, quando os novos gestores começaram a transformar uma decadente pousada de águas térmicas voltada para idosos em um pujante complexo turístico com cinco hotéis e três parques temáticos, que recebe mais de um milhão de turistas por ano e emprega mais de 2.600 pessoas.

Alimentos

Está prevista também a construção de um Centro de Produção e Distribuição de Alimentos (CPDA), a partir de 2019, com prazo de conclusão em 14 meses. O equipamento está orçado em R$ 20 milhoes e vai padronizar a produção de alimentos para os restaurantes de hotéis e pousadas em Sauipe.

O CPDA de Rio Quente produz desde feijoada, congelada em embalagens plásticas, a pães, gelato (tipo de sorvete) e sobremesas.

O centro é comandado pelo chef Jean Yves Polver, que trabalhou no Lé Meridien do Rio Vermelho (que virou Pestana e hoje está fechado), em parceria com a nutricionista paulista Bianca Martins, que trabalhou na Arena Fonte Nova durante a Copa do Mundo de 2014.

A longo prazo, o Grupo Rio Quente pretende retomar o torneio de tênis na Costa do Sauipe, já que executivos do grupo são entusiastas do esporte. A gestão do Rio Quente, e agora da Costa do Sauípe, é uma parceria do grupo FLC, de Goiânia, e investidores mineiros. As negociações entre Costa do Sauípe e o Rio Quente começaram há três anos, mas o grupo goiano passou a administrar Sauípe dia 3 de janeiro.

A negociação foi possível após a resolução de pendências judiciais e da aprovação pelo Cade. Desde então, os executivos do Rio Quente usam fitinhas do Senhor do Bonfim no pulso e funcionários passaram a vestir camisetas e usar botons com a inscrição “juntos somos gigantes”, sinalizando o clima de positividade.

*O jornalista viajou a convite do Grupo Rio Quente

