Costa Azul, Rio Vermelho e Barra estão em alta para aluguel

Cara de menina, olhar determinado, a jornalista e cineasta Sophia Mídian, 29, vive em busca de uma boa história para contar. Nascida no coração da Chapada Diamantina, na cidade de Seabra, a 456 km de Salvador, ela já morou em Valença, Vitória da Conquista - lá cursou jornalismo, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - e até em assentamento sem-terra, onde produziu documentário premiado pelo programa DOCTV, da TV Cultura.

Há seis anos Sophia escolheu a capital baiana para "uma parada", enquanto fazia uma especialização em cinema. De lá para cá foram várias mudanças, até ela descobrir as "facilidades" do Costa Azul e a tranquilidade da Rua Cassilandro Barbuda, para onde se mudou no início deste ano.

Mas, apesar do pouco tempo por lá, o Costa Azul está com os dias contados para a jornalista de espírito aventureiro. O Rio Vermelho deve ser o novo endereço dela já em 2014.

Sophia mora de aluguel e, por isso mesmo, só tem em mente bairros bem localizados e com boa infraestrutura de serviços, como ela mesma explica. Barra, Ondina, Graça e Canela também não estão descartados pela jovem como opção para morar. Neste último, inclusive, fica a Reitoria da Universidade Federal da Bahia, onde Sophia, como repórter e montadora, dá expediente na TV Ufba.



Todos esses endereços citados por ela (Costa Azul, Rio Vermelho, Barra, Ondina, Graça e Canela) estão entre os mais procurados da cidade quando o assunto é aluguel de imóveis. Os outros, segundo dados da Associação Baiana das Administradoras de Imóveis e Condomínios (Abai), são Chame-Chame, Pituba, Stiep, Jardim Armação, além de Brotas.

De acordo com o presidente da Abai e sócio-diretor da Novoendereço Imóveis, Manoel Teixeira Neto, o preço médio do aluguel nesses bairros varia de R$ 650 (apartamento de um quarto em Brotas) a R$ 1.600 (dois cômodos na Graça).

"Mas isso (o valor do imóvel) vai sempre depender da infraestrutura do condomínio, se ele tem área de lazer, se é bem administrado, se a inadimplência é baixa. Cada prédio, cada apartamento tem o seu valor. Os mais modernos têm um apelo maior. Garagem, hoje em dia, também valoriza substancialmente", destaca Teixeira.

Ainda de acordo com ele, o mercado de imóveis para aluguel "não para nunca". "Sempre vai ter gente querendo alugar. O tempo todo".

"No meio de tudo" - Para reduzir as despesas com moradia, Sophia divide o aluguel de um apartamento de dois cômodos com uma amiga. Segundo ela, são cerca de R$ 700 para cada uma, incluindo o valor da taxa de condomínio.

A mudança (desta vez, sozinha) para o Rio Vermelho pode representar para ela um aumento no custo com moradia de até 40%. Ou seja, ela deve passar a pagar algo em torno de R$ 1 mil - valor médio do aluguel de apartamento de um quarto naquela região.

Na opinião de Sophia, o Rio Vermelho está no "meio de tudo. Mais perto do trabalho e de outros compromissos".

"O meu momento agora é de morar de aluguel, mas com pouco mais de liberdade. Não penso em fazer um investimento mais sério, a longo prazo, como o de comprar um apartamento. São muitas as possibilidades na minha área de atuação e é provável que eu ainda mude muito".

