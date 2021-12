Cortes comprometem ações do Sesi e Senai

O corte de 30% nos recursos repassados ao Sistema S, anunciado pelo governo federal como parte do pacote fiscal há uma semana, trará sérios prejuízos à formação de estudantes e de profissionais no estado, com o fechamento de unidades de ensino e a redução de vagas gratuitas em cursos. Além disso, atrapalhará o processo de interiorização das entidades e vai gerar desemprego.

Esse é o impacto estimado pela Federação das Indústrias da Bahia (Fieb) para duas das nove entidades que formam o sistema: o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço Social da Indústria (Sesi).

No Senai, cuja função mais conhecida é o treinamento de mão de obra para a indústria, a medida pode comprometer 6,2 mil matrículas, em cursos de educação profissional, que fazem parte da oferta gratuita. O sistema realiza por ano, na Bahia, 100 mil matrículas em Salvador e no interior.

Seis de 17 unidades de formação profissional serão fechadas em função da redução dos recursos. Também devem ser cancelados os investimentos em 12 escolas de formação profissional em cidades do interior, assim como os investimentos na expansão de unidades já existentes, que totalizam R$ 90 milhões nos próximos três anos.

Dívidas

O corte também dificultará o pagamento da dívida, no total de R$ 72 milhões, já adquirida pelo Senai com o BNDES para o Programa de Apoio a Competitividade da Indústria Brasileira utilizados para construção e reformas da unidade. "Essa é uma medida que vai de encontro à competitividade, que é o que o Brasil precisa", avalia o diretor regional do Senai, Luís Alberto Breda.

Ele diz que, como a oferta de cursos da entidade é sincronizada com as demandas da indústria do estado, a redução de vagas repassará essa responsabilidade para o empresariado e será menos um ponto positivo na atração de investimentos à Bahia. "O país ainda vive um gap de qualificação de mão de obra técnica", frisa.

O atendimento às micro e pequenas empresas também deve ser impacto, não só no Senai como no Sesi. A parte social da indústria também encolherá com a redução do repasse ao Sistema S. A Fieb prevê o fechamento de unidades de educação e saúde, além do comprometimento da expansão e da construção de unidades, em especial no interior do estado.

"O impacto negativo será muito grande. Com a redução de 30% do valor repassado, além do valor da Lei do Bem (que cria a concessão de incentivos fiscais às pessoas jurídicas que realizarem pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica), vamos perder cerca de 40% do orçamento. Em 2016, fazendo um calculo prematuro, isso vai gerar uma perda de R$ 50 milhões", diz o superintendente do Sesi, Armando Costa.

Um desdobramento negativo importante no Sesi será a desativação do ensino fundamental, que atende crianças e adolescentes dependentes dos industriários.

O ensino médio deve suprimir em 20% a oferta de matrículas para adolescentes e jovens na articulação com a educação profissional Sesi/Senai. O plano de expansão para o ensino médio também deve ficar comprometido. Ele previa a abertura de mais quatro mil vagas.

Na área cultural, um dos ícones da cidade, o Teatro Sesi Rio Vermelho, pode ser fechado.

