Corrida pelo prêmio da Mega da Virada lota lotéricas

Na noite desta quinta-feira, 31, pelo menos uma pessoa poderá entrar para o seleto grupo de milionários do Brasil. Para isso, ele precisará acertar as seis dezenas sorteadas pela Mega Sena da Virada. Esse ano, o prêmio pode ultrapassar R$ 280 milhões, o maior já pago por uma loteria em todo o território nacional.

A probabilidade de um apostador acertar sozinho as seis dezenas, segundo a CEF, é uma em 50 milhões. No entanto, nem essa matemática conseguiu desanimar os soteropolitanos, que, desde a última segunda-feira, 28, lotam as casas lotéricas da capital baiana.

Em alguns locais de apostas, como em uma das mais movimentadas loterias do centro da cidade, o número de apostas por conta da Mega da Virada cresce em até 50% no final do ano.

De acordo com o gerente do estabelecimento, Lucas Silva, a procura por bolões é ainda maior que a por apostas individuais. "A procura é tamanha que pedimos, todos os anos, que as pessoas antecipem os jogos para não sobrecarregar o sistema", contou.

Planos

Maior que o número de apostas, só os planos da estudante de enfermagem Marinalva Almeida, 34, para o prêmio. Caso seja o ganhadora - ela almeja ganhar a bolada sozinha -, pretende terminar de pagar a faculdade, quitar dívidas de cartão de crédito que acumulou ao longo do ano, comprar um carro zero quilômetro, a tão sonhada casa própria e ajudar toda a família.

"São tantos sonhos que quero realizar que temo que o dinheiro não dê conta. Acho que precisaria de dois prêmios da Mega da Virada", brincou.

A estudante não acha o prêmio suficiente mas, sequer imagina que, segundo previsão da Caixa, se um único apostador ganhar o prêmio, ele poderá aplicar o valor na poupança e obter renda mensal de R$ 1,9 milhão, equivalente a R$ 63 mil por dia.

Ainda de acordo com os cálculos da CEF, com R$ 280 milhões, o ganhador também poderá comprar 560 imóveis avaliados em R$ 500 mil e 1.866 carros de luxo.

Ao tentar imaginar o que faria com tanto dinheiro, o porteiro Gutemberg Santos, 37, lista, pelo menos, dez desejos, entre eles, carros e casa. Para dar uma força na sorte, ele conta com a ajuda da filha, de quatro anos, para escolher os números. "Criança é sempre mais sábia que os adultos, quem sabe ela não é mais sortuda também?", questionou.

O aposentado Everton Cerqueira, 68, sequer imagina o que faria com os mais de R$ 280 milhões, mesmo assim, fez, sozinho, mais de 80 jogos. Ele, que se considera um "apostador profissional", contabiliza que já tenha gasto cerca de R$ 300 em apostas.

Ontem, ele foi até a casa lotérica pagar a conta de luz e não resistiu: fez mais três jogos. "Um para minha filha, outro para meu neto e um para minha esposa. Jogo sempre os mesmos números na loteria e, de vez em quando, consigo uma quina, uma quadra. A cada vez que ganho, acho que a sorte está se aproximando, por isso, persisto"", diverte-se.

Apostas

As apostas podem ser realizadas em todas as casas lotéricas do país ou pelo aplicativo da CEF até às 13h (horário da Bahia). O sorteio do concurso especial será realizado a partir das 19h (horário da Bahia) com transmissão ao vivo pelas TVs abertas.

Nesse concurso, o prêmio não vai acumular, portanto, se ninguém acertar as seis dezenas, o valor será repartido para quem acertar cinco dezenas (quina). A aposta mínima custa R$ 3,50. Também serão aceitas as tradicionais os chamados bolões, que podem ser efetuados na loteria (com aposta mínima de R$ 10) ou em grupo.

