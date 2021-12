Corretores baianos se orgulham da premiação

Em tempos de encolhimento do mercado imobiliário, frente à recessão econômica, o ofício do corretor é reestruturado, baseado na perseverança, criatividade e alternativas de atuação dos profissionais da área. Como acontece anualmente, os melhores em dez categorias são reconhecidos através do Prêmio Corretor do Ano, promovido pelo Grupo A TARDE.

Em sua sexta edição, realizada no último dia 9, a premiação contou mais uma vez com o apoio do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI) e do Sindicato da Habitação (SECOVI), entre outras entidades.

"Sempre apoiei o Prêmio Corretor do Ano, desde a sua primeira edição, por acreditar que se trata de uma ação de valorização da profissão e um incentivo para que ele renove as energias para atuar no ano seguinte. E, por 2015 ter sido um ano difícil para o mercado imobiliário, esta premiação tem uma importância ainda maior para o corretor, profissional fundamental no setor de vendas e aluguel de imóveis", destacou o presidente do CRECI-BA, Samuel Prado.

O presidente do SECOVI, Kelsor Fernandes, por sua vez, considera a parceria do Jornal A TARDE como "primordial" para que o prêmio tenha um papel de vitrine da profissão de corretagem na Bahia.

"O corretor de imóveis tem como regra básica reagir em momentos de crise e esta premiação é uma justa homenagem aqueles que trabalham com afinco no mercado imobiliário e uma prova que, independente das dificuldades, ele é um dos responsáveis por movimentar o setor", afirma.

A credibilidade do Prêmio Corretor se dá pelo processo de votação, que é aberta aos clientes do setor imobiliário, como ressalta o presidente da Ademi-BA, Luciano Muricy. "A escolha dos melhores profissionais do ano é feita de forma democrática e isto dá crédito à premiação, que é a mais importante no mercado imobiliário baiano. Este reconhecimento ao corretor é uma valorização da sua carreira, que merece todos os méritos do setor".

Premiados

Os corretores de imóveis costumam dizer que, com ou sem crise econômica no país, precisam "matar um leão por dia". Este ano, em especial, eles relatam que tiveram que lutar contra as adversidades do mercado imobiliário, sendo ainda mais criativos e estratégicos, não deixando escapar as oportunidades.

Para os que foram vencedores, a sexta edição da premiação funcionou como uma renovação de ânimo. "Sou um profissional que veste a camisa e ter este reconhecimento dos clientes é uma vitória pessoal e uma conquista para o mercado imobiliário, que tem o Jornal A TARDE como um grande parceiro. É moda, hoje, dizer que estamos em crise, mas eu diria que ela sempre existiu. Passamos sim por um momento difícil, mas estamos aqui para criar alternativas e nos adaptarmos", considera o corretor José Osvaldo de Souza Filho, da J. Osvaldo Imobiliária, vencedor nas categorias Imobiliária Venda e Imobiliária, Terrenos e Fazendas.

Para José Alberto de Vasconcelos, da José Alberto Imóveis, é sempre "uma alegria e um incentivo" ganhar o Prêmio Corretor. "Venci todas as seis vezes, na categoria Imobiliária Aluguel. Isto é a prova do reconhecimento do meu trabalho e significa o aumento da minha responsabilidade com o mercado imobiliário".

