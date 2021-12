Correios estimam 15 dias para regularizar entregas

Os Correios esperam regularizar em 15 dias as entregas atrasadas. Em consequência da paralisação dos caminhoneiros, aproximadamente 85 milhões de objetos postais, entre encomendas e mensagens, não foram entregues, "uma vez que os veículos da empresa não conseguiram chegar ao destino por causa de bloqueios nas estradas ou devido à falta de combustível", como frisa nota divulgada ontem à imprensa.

Em dias normais, a empresa entrega aproximadamente 25 milhões de objetos diariamente. De acordo com a nota, os serviços com dia e hora marcados (Sedex 10, Sedex 12, Sedex Hoje, Disque Coleta e Logística Reversa Domiciliária) permanecem temporariamente suspensos.

Os demais serviços de encomendas, como o Sedex convencional e o PAC, foram mantidos, mas tiveram apenas o prazo de entrega ampliado.

Com o fim da greve, a instituição vai intensificar as operações. Hoje, serão realizados mutirões nas unidades que receberem carga para distribuição.

Seleção

Esta semana, os Correios também anunciaram a prorrogação das inscrições para o Programa Jovem Aprendiz. Os interessados têm agora até o dia 11 para se inscrever no programa, que oferecerá 4.983 vagas em todo o País, mais formação de cadastro reserva.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter entre 14 e 22 anos completos, exceto se pessoa com deficiência, que não tem limite de idade e estar matriculado na escola e cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental.

A seleção será simplificada, realizada por meio da comprovação de requisitos referentes à renda familiar, aprovação escolar, série atual e participação em projetos sociais, a partir de pontuação detalhada no edital.

Todas as informações sobre o programa, como o edital de abertura e o link para as inscrição, estão disponíveis no site dos Correios. Ao acessar, o candidato preenche um formulário, em menu autoexplicativo.

