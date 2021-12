Copom mantém em 5% projeção de reajuste da gasolina este ano

A tarifa de telefonia e o preço do botijão de gás devem ficar estáveis, este ano, de acordo com projeção do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC).

A projeção para o reajuste do preço da gasolina, em 2013, foi mantida em 5%. A estimativa para o recuo da tarifa residencial de eletricidade ficou em aproximadamente 15%, ante 11% considerados em janeiro. "Essa estimativa leva em conta os impactos diretos das reduções de encargos setoriais recentemente anunciadas, bem como reajustes e revisões tarifárias ordinários programados para este ano", informa o BC, na ata da última reunião do Copom.

Para o conjunto de preços administrados por contrato e monitorados, neste ano, a projeção de reajuste foi reduzida para 2,7%, ante 3% considerados em janeiro.



Em relação à política fiscal, o BC informa que considera como hipótese de trabalho a geração de superavit primário (economia para o pagamento de juros da dívida pública) de R$ 155,9 bilhões em 2013, conforme os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Para 2014, a expectativa é a geração de superavit primário em torno de 3,1% do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos no país.

