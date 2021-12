Copenor suspende produção de metanol no Polo de Camaçari

A Copenor (Companhia Petroquímica do Nordeste) anunciou nesta terça-feira, 12, que irá suspender - por tempo indeterminado - a partir de segunda-feira, a produção de metanol em sua unidade no Polo Industrial de Camaçari. Em fato relevante, distribuído na tarde desta terça, a Metanor S.A, controladora da companhia, diz que a "essa decisão teve como fundamento a redução expressiva das margens de produção de metanol que foi motivada pela queda do preço do metanol no mercado internacional sem a equivalente redução do preço do gás natural no Brasil, sua principal matéria-prima".

O comunicado, assinado pelo diretor de relações com investidores, Emílio Salgado Filho, diz ainda que, ao longo dos últimos anos, a Copenor promoveu ações e esforços, com apoio de entidades de classe, na busca de uma política de preço de gás natural adequada aqueles que o utilizam de forma intensiva e como matéria-prima. "Tal política deveria garantir uma rentabilidade mínima que permitisse a manutenção do parque industrial instalado no país.

"Nesse período, a Copenor, acreditando na obtenção dessa política, enfrentou a constante redução de margens na sua planta de metanol operando em bases de rentabilidade cada vez menores, comprometendo a sua capacidade de investimentos necessários a este tipo de unidade", afirma o fato relevante.

A companhia informou que manterá as suas linhas de produção de formaldeído e hexamina em Camaçari utilizando metanol de origem importada, através de contrato de suprimento com grande produtor internacional, o que garante a previsibilidade e rentabilidade da empresa.

A planta de metanol produziu no ano passado 73,5 mil toneladas, contra 77,9 mil toneladas em 2014, numa queda de 5,6%. A Copenor encerrou o exercício de 2015 com um prejuízo de R$ 1,650 milhão.

