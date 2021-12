Copa traz melhorias na infraestrutura do país,diz economista

O economista Márcio Pochmann considera a Copa do Mundo uma rara oportunidade de investimentos na área de infraestrutura do Brasil. "O país está praticamente três décadas sem ter uma onda grande de investimentos. Os eventos esportivos internacionais sempre serviram para unir recursos públicos e privados para fazer ações que já estavam, de certa maneira, mapeadas mas não havia condições financeiras e motivações políticas para tanto. Isso está sendo chamado agora para a Copa, mas a intenção é melhorar a qualidade de vida em nossas cidades", disse.



Segundo ele, o evento "é uma oportunidade de congregar recursos entre R$ 25 bilhões a R$ 30 bilhões". Salientou que o volume de dinheiro é importante, "mas relativamente pequeno se comparamos com o PIB. Quer dizer, ainda não são suficientes para alavancar a taxa de investimentos do país. Precisaríamos de um volume de muita mais envergadura", disse.



Pochmann é presidente da Fundação Perseu Abramo, entidade do PT que desenvolve atividades de reflexão política e ideológica, de promoção de debates, estudos e pesquisas. Ele esteve em Salvador para participar de uma plenária setorial "Mundo do Trabalho", do programa de governo do pré-candidato Rui Costa (PT).



Ele reconhece que há problemas na organização do torneio. "A Fifa criou um modelo de evento esportivo que considera uma série de condições. Vem um pacote pronto sem levar em conta as características locais. Existem contratos assinados para poder viabilizar a aceitação do país-sede. Obviamente, somente depois você vê os eventuais problemas".



Márcio Pochmann lembrou haver uma "literatura analisando os efeitos da Copa da África do Sul e existem, de fato, alguns estádios que viraram elefantes-brancos. Vamos ter esse debate pela frente no Brasil".



Pochmann disse que nos anos 50, alguns setores da imprensa do país fizeram críticas em relação ao fato de o Brasil ter assumido a organização do mundial daquele ano. "Diziam que a sede da Copa deveria, talvez, ser em algum país europeu ou país rico. Mas o saldo foi positivo. O Brasil se colocou no mundo como um país com capacidade de recepcionar um evento daquela magnitude".

adblock ativo