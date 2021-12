Copa frustra donos de bares: movimento sobe menos de 10%

Mesmo com a classificação da Seleção Brasileira na liderança do grupo, a primeira fase da Copa do Mundo acabou frustrando os donos de bares de Salvador que esperavam alta de até 40% do movimento nos dias de jogos. Ao final da etapa, encerrada nesta quarta-feira, 27, o aumento médio do número de frequentadores nos estabelecimentos não chegou, entretanto, a 10% - segundo dados divulgados pela seção baiana da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

Mais: para alguns negócios vinculados ao funcionamento normal da cidade, a exemplo de bares e restaurantes situados em regiões de escritórios, como os localizados no bairro do Comércio, por exemplo, houve queda de até 30% nas vendas na média dos três jogos da primeira fase, devido a suspensão parcial do expediente, quando os jogos do Brasil foram realizados em dias úteis, como na quarta. A expectativa agora é de que os bares da cidade possam obter melhor desempenho no próximo jogo do Brasil, previsto para o dia 2 de julho, feriado estadual que este ano cai em plena segunda-feira, ou seja, “um feriadão”.

A realização dos jogos no meio da semana é vista como um complicador até mesmo para os estabelecimentos situados nas zonas de lazer e entretenimento, como a orla da cidade. “Quando um jogo cai numa quarta-feira, por exemplo, os efeitos negativos afetam todo tipo de negócio do ramo, independentemente da localização, já que há a suspensão de meio expediente, afetando o movimento na área comercial, e, por outro lado, a certeza de que é preciso conter a empolgação da comemoração, pois no dia seguinte há a retomada às atividades no trabalho - o que atinge os bares de modo geral, explica o presidente executivo da Abrasel-BA, Luiz Henrique do Amaral.

Perto de casa

De acordo com Amaral, independentemente do dia do jogo, os baianos estão mesmo gastando menos em bar nesta Copa. “Não se trata apenas de um desestímulo com o Mundial por conta da preocupação com a conjuntura política do país, como se chegou a cogitar antes do início do Mundial, mas de um real temor diante do aperto do orçamento doméstico e as incertezas com questões econômicas, como inflação e desemprego”, acredita Luiz Henrique. Segundo ele, muitos torcedores estão optando em assistir os jogos nos bares de bairro “e, ainda assim, evitando muitos gastos”, como frisa. “A queda no consumo, em relação a outras edições da Copa, é de 20% a 30% até mesmo no boteco perto de casa”, diz.

O técnico em radiologia Antônio Mário Nunes sempre vai com o amigo, o auxiliar de escritório Márcio Silva, assistir os jogos em um bar no bairro do Stiep. “A gente põe o papo em dia, vê gente bonita, assiste o jogo e toma aquela cervejinha de lei, sem muito exagero, pois os tempos de hoje não estão nada fáceis”, dizem os rapazes que encaram a prática já como superstição. Já o servidor público Marcelo Machado optou em economizar no jogo desta quarta: reuniu os amigos em área comum do condomínio onde mora, em Brotas, instalou uma TV e dividiu os custos com a cerveja e o tira-gosto. No dia 2 de Julho, entretanto, o grupo já decidiu: “Vamos todos juntos comer nachos e tortillas mexicanas em um barzinho com telão”, brinca. O México é o próximo adversário do Brasil na Copa.

adblock ativo