Copa do Mundo: bancos devem fechar às 13h para jogo Brasil x Sérvia

Por conta do jogo entre Brasil e Sérvia nesta quarta-feira, 27, às 15h, as agências bancárias de todo o país vão antecipar o horário de funcionamento, que será das 9h às 13h.

A recomendação é da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), entretanto cada banco pode determinar seus horários especiais de abertura e fechamento. Mesmo assim, as agências são obrigadas a informar os horários de funcionamento nos dias de jogo com 48 horas de antecedência.

Quem precisa pagar contas neste dia, deve antecipar a ida à agência ou utilizar outros canais de atendimento, como caixas eletrônicos, internet banking e call center.

Próximos jogos

Caso o Brasil se classifique para as oitavas de final da Copa do Mundo, a próxima partida será às 11h. Neste caso, a recomendação da Febraban é que as agências funcionam das 8h30 às 10h30 e das 14h às 16h.

adblock ativo