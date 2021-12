Copa abre oportunidades na área de TI em Salvador

Série 1/9

Seja nas bolas com chip para marcação de gol ou nos smartphones dos turistas vindos de todo mundo, a tecnologia deve desempenhar um papel importante na Copa do Mundo de 2014, e as micro e pequenas do ramo das Tecnologias da Informação que se prepararem a tempo poderão surfar na onda de oportunidades. De acordo com estudo realizado pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, existem 71 possibilidades de investimento para o ramo de Tecnologia da Informação em Salvador. A 760 dias do início das competições já tem gente correndo atrás.

“Este é um evento que pode ser chamado de cíclico, porque tem um período de início e fim. Para aproveitar a onda, o empresário tem que estar preparado. Este é o momento de fortalecer a empresa e de criar planos estratégicos”, explica Moacir Vidal, presidente da Federação das Associações de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado da Bahia (Femicro). Para chegar com tudo no evento, o movimento, agora, deve ser de aperfeiçoamento. “O empresário deve ir ajustando o controle das ações para quando o boom surgir. Não dá para deixar isto para o início das competições”, diz Vidal.

Inovação - É o que está fazendo Emerson Barreto, dono da TW2 Sistemas. Em parceria com Rudá Cunha, da Agente Marketing de Relacionamento, ele está desenvolvendo um aplicativo gratuito para dispositivos móveis. A ideia é que o turista consiga acessar o cardápio de restaurantes de Salvador utilizando dispositivos móveis como smartphones e tablets. O Aí Pede, como o serviço é chamado, também permitirá que os clientes realizem pedidos dos pratos. “A ideia do aplicativo foi concebida num evento do Sebrae sobre a Copa e a parceria também surgiu lá”, conta Barreto. Otimista, ele não descarta a ideia de participar de editais para expandir a ideia e atrair mais restaurantes para o projeto. “Vemos o evento como uma grande oportunidade. Os turistas estarão sempre acessando informação de seus celulares. Nossa ideia é criar facilidades para que isto ocorra”, afirma Barreto.

De acordo com o Sebrae, existem duas possíveis frentes para quem quer inserir o seu negócio no fluxo criado pela Copa. “Eles podem lidar diretamente com o evento ou podem servir outras empresas”, afirma Sami Melo, gestora de Projetos de TI do Sebrae Bahia. Estas empresas vão dar suporte para outros negócios como hotéis, pousadas, bares e restaurantes. “É nestes arredores que vai acontecer a maior parte das oportunidades para o ramo da tecnologia da informação”, afirma Sami.

Desenvolvendo um projeto de educação a distância para pessoas que lidam diretamente com turistas, Urbano Matos, diretor geral da Qualitech, resolveu inovar e oferecer o serviço também para celular. “Nós já oferecíamos o serviço de EAD. A inovação é a mobilidade que traz mais facilidade ao usuário”, afirma Matos. Focando seu projeto nos usuários, ele lamenta não poder se envolver diretamente com o evento em si. “As empresas locais ficarão responsáveis por coisas paralelas como facilitar a mobilidade e informação“, crê.

Entretanto, se existem oportunidades de negócios, também existem entraves a serem resolvidos. Falta de mão de obra qualificada, situação naturalmente problemática para o ramo de TI na Bahia, fica mais evidente com a aproximação do Copa do Mundo. “Este gargalo se deve à grande evasão dos cursos de TI. Além disto, as empresas têm dificuldade para reter talentos”, afirma Sami Melo. O problema não seria encontrar graduados na área, mas profissionais que saibam as linguagens necessárias para os projetos. Outro entrave é a velocidade da banda larga em Salvador, que pode limitar os acessos dos visitantes de outras partes do mundo.

Para reverter este quadro, o Governo do Estado afirma que irá capacitar jovens para suprir a demanda. A intenção é capacitar jovens para atender à demanda. “Estamos assinando convênio com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Sebrae para capacitar 4.400 estudantes do ensino médio, ao longo de três anos, nas linguagens de programação para Android e Mac OS. Além disto, estamos desenvolvendo pareceria com a Eletrobras para universalizar a banda larga em Salvador, melhorando e ampliando a rede de fibra ótica”, afirma João Cerqueira, assessor para Tecnologia da Informação e Comunicação da Secopa.

Sem editais específicos para o ramo de TI, empresários interessados em financiamento podem recorrer aos editais de inovação tecnológica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) e da Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia).





