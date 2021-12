Cooperativas aumentam oferta de crédito mesmo na recessão

Alternativa ao financiamento bancário em tempos de crise, as cooperativas financeiras vêm crescendo do interior do país para as capitais, como uma opção para pessoas físicas e pequenos empresários. Esse é um dos motivos para que em 2016 este segmento apresentasse crescimento de 15% em depósitos, 20% em operações de crédito e 25% de ativos, dentro do panorama de recessão vivido no Brasil.

Em visita ao Grupo A TARDE, nesta quarta-feira, 1º, integrantes do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil na Bahia (Sicoob-BA) explicaram o projeto de regionalização e expansão do sistema, principalmente na Bahia. Em todo o estado existem 72 pontos de atendimento (equivalentes a agências bancárias), espalhados em 57 municípios e contando com 124 mil associados.

O presidente do Sicoob-BA, Ivo Azevedo de Brito, explicou que em Salvador existem quatro cooperativas ligadas ao setor médico, funcionalismo público, Coelba/Chesf e Wall Mart. No interior o quadro é diferente, com a grande maioria de cooperativas de livre admissão, que pode incluir novos associados sem qualquer vínculo anterior. Os valores para compra de cotas variam entre R$ 10 e R$ 20, mas o associado ganha mais se utilizar os serviços do Bancoob, criado por 17 centrais para buscar serviços financeiros para as cooperativos em todo o país.

Modelo alternativo de instituições

Ganhos

A grande diferença entre cooperativas financeiras ou de crédito e os bancos, diz Alexsandro do Carmo Silva, diretor administrativo da Sicoob, é que “o cooperado contribui com o capital utilizado pelo Bancoob e, além dos rendimentos que variam entre as cooperativas, recebe o resultado das operações, retirados os custos do sistema”, explica.

Josémir Pereira, diretor operacional da Sicoob-BA, diz que “o Bancoob oferece serviços financeiros alternativos. São cinco milhões de associados no Brasil e 122 mil na Bahia. Os cooperados elegem os representantes e acompanham o desempenho administrativo de sua cooperativa”.

