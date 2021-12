Convênio estimula empreendedorismo

Moradores de Salvador, sobretudo dos bairros mais periféricos da cidade, que estejam interessados em ter seu próprio negócio terão um serviço a mais, para orientações e desburocratização dos procedimentos necessários para abrir uma pequena empresa. Convênios firmados, nesta quarta-feira, 11, entre a Prefeitura, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Junta Comercial do Estado (Juceb) preveem facilidades para futuros empreendedores.

Um dos convênios é para que o Sebrae promova a capacitação de 40 agentes municipais de desenvolvimento que vão atuar nas sedes das subprefeituras nos bairros, orientando os interessados.

O programa, batizado de Salvador Cidade Empreendedora, ainda prevê a implantação da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, entre outras medidas de regulamentação da Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

"Hoje o principal problema de Salvador está na desigualdade social gerada pelo grande desemprego e pela falta de oportunidade econômica em vários bairros da cidade", disse o prefeito ACM Neto, na solenidade de lançamento do programa, realizada na manhã desta quarta, na sede da Federação do Comércio (Fecomércio-BA), na Avenida Tancredo Neves.

Novo momento

ACM Neto disse que acredita na superação da crise no futuro e que quer preparar a cidade para um novo momento de retomada do crescimento.

O presidente da Associação dos Jovens Empreendedores da Bahia (AJE Bahia), João Pedro Bahiana, afirmou que é importante para o ambiente de negócios Salvador passar a ter um título oficial de cidade empreendedora. "Mostra que, mesmo tendo sido a primeira capital do país, nossa cidade mantém-se na vanguarda, com uma vertente voltada para o empreendedorismo cada vez mais forte".

O Sebrae já está pronto para capacitar os 40 agentes que vão atuar nos bairros. A secretária de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego, Andréa Mendonça, assinou, na mesma solenidade, a portaria nomeando os profissionais.

Capacitação

O superintendente do Sebrae, Adhvan Furtado, lembrou que a capacitação de agentes já foi adotada, anteriormente, por outros municípios brasileiros, "mas a capital baiana está inovando ao unir este serviço à desburocratização e agilização dos processos", como frisou.

O presidente da Junta Comercial, Antônio Carlos Tramm, espera que o programa consolide na cidade os benefícios da chamada Redesim (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios).

Informações sobre as ações voltadas para o empreendedorismo podem ser obtidas no site do Centro do Empreendedor Municipal: www.cem.salvador.ba.gov.br.

