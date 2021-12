Contribuintes têm até 6/2 para pagar IPVA com desconto

O IPVA pode ser pago com 10% de desconto até o dia 6 de fevereiro. O desconto é válido para o pagamento realizado em cota única (à vista), e os valores podem ser consultados no site da Secretaria da Fazenda da Bahia (www.sefaz.ba.gov.br), canal Inspetoria Eletrônica > IPVA > Base de Cálculo dos Veículos Automotores. Vale ressaltar que o desconto não inclui o licenciamento e o seguro obrigatório, que são de responsabilidade do Detran-Ba.

Para efetuar o pagament do tributo, o proprietário do veículo deve dirigir-se a uma agência ou caixa eletrônico do Banco do Brasil (BB), Bradesco ou Bancoob, com o número do Renavam em mãos.

Em caso de dúvida, o cidadão pode entrar em contato com o call center da Sefaz-Ba: 0800 071 0071.

adblock ativo