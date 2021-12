Contribuintes poderão tirar dúvidas sobre IR em shopping

Contribuintes que irão declarar o Imposto de Renda (IR) 2016 poderão tirar suas dúvidas no dia 30 de março, no shopping Barra, em estande do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado da Bahia (Sescap-Ba).

O prazo de entrega do IR começou no dia 1º de março e termina em 29 de abril. A declaração deve ser feita por quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.123,91 no ano passado. As regras para a prestação de contas estão disponíveis no site da Receita Federal.

O estande irá funcionar das 9h às 22h, no 2º Piso Leste.

adblock ativo