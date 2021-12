Contribuintes podem renegociar dívidas até dezembro

Apesar das filas durante toda a semana passada, na Arena Fonte Nova, onde foi realizado o mutirão Acordo Legal, menos de 7% dos 360 mil contribuintes convocados pela Justiça baiana realizaram acordo para regularização de pendências relativas a impostos e taxas estaduais e municipais. Conforme balanço divulgado nesta segunda-feira, 9, pelo Tribunal de Justiça da Bahia, 22.805 pessoas físicas e empresas foram atendidas nos seis dias da campanha.

Há, entretanto, casos em que um mesmo contribuinte resolveu mais de uma pendência. E, ainda, a regularização de grandes valores por um grupo menor de contribuintes, geralmente empresas.

Com mais de 11 mil processos administrativos analisados, o mutirão totalizou R$ 47 milhões em valores que serão recolhidos aos cofres estaduais, somando-se pagamentos à vista e parcelados. Já a prefeitura de Salvador levantou outros R$ 49 milhões com os acordos alcançados com os endividados.

Nova chance

Para atender aos casos de débitos ainda não regularizados, sobretudo na esfera administrativa, ou seja, que ainda não foram enviados para execução judicial, tanto a prefeitura de Salvador quanto o estado continuam oferecendo as mesmas vantagens propostas no Acordo Legal em seus programas próprios de parcelamento.

No caso da prefeitura, o Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) vai até 15 de dezembro e a adesão só pode ser feita pela internet, para débitos de tributos municipais, como o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

No estado, os débitos podem ser negociados pelo programa Concilia Bahia, com as mesmas condições do mutirão até 19 de dezembro, na internet e postos do SAC. São os casos das pendências relativas aos impostos sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Foco

Mais do que o número de contribuintes participantes, o foco das atenções das equipes da Fazenda está na regularização de grandes débitos por parte das empresas, sobretudo em processos em que as pendências já estavam rolando por muitos anos na Justiça.

"Esse mutirão tem a diferença justamente de que a Justiça deve agora sentenciar mais rapidamente os casos daqueles que não buscarem o acordo, mesmo com as vantagens oferecidas para a renegociação", como afirmou o secretário estadual da Fazenda, Manoel Vitório, no primeiro dia do mutirão.

O Acordo Legal foi a versão local do Programa Nacional de Governança Diferenciada das Execuções Fiscais, criado pela Corregedoria Nacional de Justiça. Os mutirões realizados em Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro e no Distrito Federal arrecadaram R$ 3,3 bilhão e resultaram em mais de 100 mil processos baixados.

