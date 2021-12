Contribuintes já podem pagar o IPVA 2015 com 10% de desconto

Já é possível fazer o pagamento da cota única do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com desconto de 10%. Para aproveitar o abatimento, os donos de veículos têm até o dia 6 de fevereiro para quitar à vista a cobrança.

O desconto, entretanto, não inclui o licenciamento e o seguro obrigatório, que são de responsabilidade do Detran-BA. Para aqueles que não podem pagar a cota única em fevereiro, é possível ainda receber 5% de desconto ao quitar o valor integral do imposto no dia do vencimento da primeira parcela. Os prazos variam de acordo com o número da placa do veículo, listados na tabela abaixo.

Para efetuar o pagamento, o proprietário do veículo deve se dirigir a uma agência ou caixa eletrônico do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, com o número do Renavam em mãos. Em caso de dúvida, o cidadão pode entrar em contato com o call center da Secretaria de Fazenda (Sefaz), pelo 0800 071 0071. Os valores podem ser consultados no site da Sefaz-Ba, acessando as seções Inspetoria Eletrônica - IPVA - Base de Cálculo dos Veículos Automotores.

IPVA mais barato

Neste ano, o valor do IPVA teve uma redução média de 3,5%. Os automóveis apresentam uma redução média de 3,6%, enquanto para motos a redução ficou em torno de 4,4%. Ônibus e microônibus tiveram redução de 3,3%. Já para camionetas e os veículos utilitários o valor será 3,2% menor, em média.



Confira as datas limite para pagamento das parcelas do IPVA 2015:

