Contribuintes isentos do IPTU 2014 não pagarão taxa de lixo

O contribuinte que estiver isento do IPTU 2014 não deve pagar taxa de lixo. Isso porque na manhã desta sexta-feira, 31, a prefeitura anunciou um projeto, que contempla o grupo. Também não haverá revisão do IPTU este ano.

A expectativa é que a norma entre em vigor a partir da próxima terça-feira, 4. Àqueles que já tiverem pago o tributo e estiver isento do IPTU, poderá solicitar reembolso do valor na Secreteria da Fazenda, no Centro.

Estão isentos do IPTU os contribuintes que possuem imóvel avaliado em até R$80 mil e que fizeram o cadastramento ou recadastramento do imóvel em 2013.

Durante coletiva na Palácio Thomé de Souza, na Praça da Sé, nesta manhã, o prefeito ACM Neto lembrou que quem pagar a cota única do IPTU tem 10% de desconto. Para àqueles que não quiserem pagar de uma vez, poderão dividir em 11 parcelas, com valor mínimo de R$30.

Além do prefeito, também esteve presente na ocasião o secretário municipal da Fazenda, Mauro Ricardo.

