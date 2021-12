Contribuinte tem até esta segunda para obter benefícios com Fisco

Não chega a ser exatamente um “Dia Fiscal das Bruxas”, mas o contribuinte baiano precisa ficar bem atento à data desta segunda-feira, 1º. Tanto no âmbito municipal quanto nos estadual e federal, importantes obrigações relativas ao IPTU, IPVA e envio de dinheiro para o exterior vencem nesta segunda-feira. Deixar de cumpri-las pode, em alguns casos, causar “males” irreversíveis, sem chances de apelo para qualquer tipo de “feitiçaria”.

Na Prefeitura, termina amanhã o prazo para que o contribuinte, cadastrado no programa Nota Salvador, entre no site e faça a opção para que os créditos – obtidos nas notas fiscais de serviços contratos nos últimos 15 meses – possam ser utilizados para fins de desconto no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2017. Se não clicar confirmando a opção, somente em outubro do ano que vem para poder pedir desconto no IPTU de 2018.

“Embora os créditos tenham validade de 15 meses, é sempre bom assegurar logo o desconto para o ano seguinte”, diz o chefe do setor de notas fiscais da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), André Amado.

É possível usar os créditos da Nota Salvador para abater até 100% do IPTU. Quem perder a chance, pode até optar por outro benefício, como créditos no celular, por exemplo.

Repatriação

Em relação à União., amanhã é a data limite para quem enviou recursos de forma ilícita para o exterior, e agora precisa regularizar as contas com a Receita. A janela aberta pela Lei 13.254/16, a chamada Lei da Repatriação de Recursos, permite esse benefício, “somente para quem tenha obtido o dinheiro de forma legal, honesta, mas tenha enviado o recurso ilicitamente, ou seja, sem obedecer às normas previstas pelo Banco Central”, como explica o contador Adeildo Osório, presidente da Academia Baiana de Ciências

Contábeis.

É aqui que está a pior “maldição”, pois “quem perder a oportunidade pode, posteriormente, ser responsabilizado tributária e penalmente, podendo até ser preso, em último caso”, ressalta Osório. A brecha prevista pela lei vale tanto para pessoas físicas, quanto jurídicas.

Diretora do Núcleo de Estudos Tributários da Bahia (NET), a auditora fiscal e professora de Direito Tributário Karla Borges frisa que “outra grande vantagem da lei é a extinção de todas as obrigações principais ou acessórias e as de natureza cambial ou financeira, possibilitando o parcelamento do valor do imposto e da multa em até 12 vezes”. Ela lembra que ficaram de fora, por veto à lei, joias e obras de arte, por exemplo.

Quanto à possibilidade do contribuinte responder por crime de evasão de divisas, Karla Borges resume: “Na prática, a lei permite que a pessoa não seja considerada criminosa, já que os envios irregulares são hoje facilmente identificados, até por conta dos convênios firmados entre países”.

IPVA

A data de amanhã representa também a última chance para quem tem carro com placa final 9, e já perdeu todas as oportunidades de desconto oferecidas no ano para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Para não se complicar com a Fazenda Estadual ou numa blitz, terá que quitar o imposto, em cota única e sem desconto (mas, sem multa), nesta segunda.

