Contribuinte pode doar 3% do IR para cidades baianas

O contribuinte Pessoa Física do Imposto de Renda 2013 pode doar 3% do valor total do tributo para quatro municípios baianos. O imposto é revertido diretamente pela Receita Federal para um fundo gerido pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) em Salvador, Aurelino Leal, Maragogipe e Teixeira de Freitas. A verba é usada apenas para ações e projetos sociais voltados para a criança e adolescente nestas cidades.

O coordenador da Vara da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o desembargador Salomão Resedá, explica que a Lei 12.594/2011 já possibilitava a dedução de 3% do valor total do Imposto de Renda para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, no entanto, este ano, o contribuinte pode escolher para qual cidade quer enviar parte do tributo através do Programa Gerador da Contribuição. "Ao invés de pagar o Imposto de Renda para a União, a pessoa pode usar o imposto para fazer uma criança sorrir", afirma.

No entanto, apenas quatro municípios baianos se cadastraram no ano passado para receber o benefício. Segundo Resedá, os presidentes dos CMDCA - presentes em todos os municípios brasileiros - precisam acessar o site da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República (SDH) e se credenciar para receber a verba.

Para o desembargador, quanto mais municípios se inscreverem no SDH, maior será a divulgação e engajamento dos contribuintes em cobrar a criação de projetos sociais para crianças e adolescentes. "No momento da doação, você se credencia para julgar os gestores", conclui.

Este ano, apenas o contribuinte pessoa física pode fazer a doação para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente. O desembargador acredita que no próximo ano a Receita poderá liberar empresas para fazerem doações aos municípios.

Conselho - Os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e Adolescente podem ter uma renda a mais no Fundo Municipal, que ajuda crianças e adolescentes em abrigos e entidades de acolhimento. Atualmente, este Fundo é alimentado por recursos dos Governos Federal e Estadual, doações e multas aplicadas pela Justiça da Infância e Juventude. A fiscalização da verba é realizada pelo município e Ministério Público do Estado.

Segundo a SEDH, para realizarem o cadastro, é preciso que os Conselhos estejam regularizados e tenham Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), lei municipal, distrital ou estadual que cria o Fundo. Resedá também explica que os conselhos são formados por metade dos membros indicados pelo Governo Municipal e outra parte pela sociedade. "O conselho delibera sobre a implantação de políticas públicas na área da Criança e Adolescente. Todo prefeito que faz investimento na área pública para criança tem que ouvir o Conselho", ressalta.

