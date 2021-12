Contribuinte pode conferir pendências na declaração de IRPF deste ano

O contribuinte que entregou a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2015 (ano-calendário 2014) já pode consultar se há pendências em sua declaração e fazer a autorregularização para corrigir qualquer problema. De acordo com a Receita Federal, quem identificar no extrato do processamento algum erro deve fazer a retificação para não cair na malha fina. "O contribuinte que enviar nova declaração com as informações corretas, automaticamente fica com a declaração liberada da malha", explicou o órgão, em nota.

O contribuinte pode ter acesso ao extrato do processamento da declaração na página da Receita Federal, pelo portal e-CAC. A página pode ser acessada por certificado digital ou por código, que é gerado a partir dos números do recibo de entrega das declarações de imposto de Renda dos dois últimos exercícios.

