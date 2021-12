Contribuinte deve acompanhar situação da declaração do IR

Para não atrasar a restituição do imposto de renda os contribuintes devem ficar atentos se estão com alguma pendência na declaração. No site da Receita Federal do Brasil (www.receita.fazenda.gov.br) é possível checar se a declaração já foi liberada, acessando o Portal e-CAC.



Para o sócio-diretor da Acre Contadores Associados, Antônio Nogueira, os contribuintes devem verificar "de imediato" se têm pendências. "A pessoa que não sabe que está em malha só vai ser chamada depois de novembro ou dezembro", diz Nogueira.



Segundo o auditor fiscal da Receita Federal, Adilson Galvão, os erros mais comuns que levam os contribuintes a caírem na malha fina são omissão de rendimentos próprios ou de dependentes e despesas médicas sem comprovação.



Residuais



Após acessar o site e verificar a existência de pendências, é possível fazer uma declaração retificadora com as correções. "Assim que a declaração for processada, o contribuinte poderá entrar no lote da restituição. E ainda esse ano pode receber", afirma Adilson Galvão.



Em todos os lotes, existem restituições residuais de contribuintes que haviam caído na malha fina e regularizaram a declaração em anos anteriores.



