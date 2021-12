Conta de luz deve ficar mais de 9% mais cara em 2018

As tarifas de energia elétrica dos consumidores brasileiros deverão ter um reajuste de mais de 9%, em 2018, segundo estudos da Agência Nacional de Enégia Elétrica (Aneel) e da consultoria TR Soluções, especializadas em cálculos de tarifas. O aumento é consequência da falta de chuva e elevação dos encargos que custeiam subsídios no setor.

Conforme a TR Soluções, a alta média deve ser menor no Nordeste e Norte, porque são regiões onde há menor incidência de subsídios. No Sul, Sudeste e Centro-Oeste, os encargos chegam a 4,5%, já no Nordeste e Norte, esse índice é de 1%.

A Aneel, recentemente, aprovou um orçamento de R$ 18,8 bilhões para custear subsídios nas contas de luz do próximo ano, contra R$ 16 bilhões em 2017. Por conta disso, o custeio dos subsídios deverá exigir cobranças de cerca R$ 16 bilhões em encargos, acima dos R$ 13 bilhões deste ano.

adblock ativo