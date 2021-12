Conta de energia na Bahia terá novo reajuste este mês

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 14, um reajuste médio de 11,43% nas tarifas da Coelba. Para alta tensão, haverá de um aumento de 13,34%, enquanto para baixa tensão a elevação será de 10,45%. O aumento entra em vigor no dia 22.

As contas de luz dos cerca de 5,5 milhões consumidores da Coelba já haviam ficado em média 5,4% mais caras em 2015, devido à revisão extraordinária aprovada pela Aneel no fim de fevereiro para todo o setor de distribuição.

Em nota a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) informou que os reajustes tarifários anuais estão previstos no contrato de concessão das distribuidoras. São mecanismos de correção monetária e também de atualização dos custos não gerenciáveis pelas distribuidoras como os referentes a compra da energia junto aos geradores, custos de transmissão e encargos setoriais.

A Companhia esclarece também que além dos valores de tarifas fixados pela ANEEL, são cobrados na conta de energia, ainda, os impostos (ICMS, PIS e COFINS) e as Bandeiras Tarifárias. Informa que de acordo com a administração municipal, também é cobrada na conta de energia a Contribuição de Iluminação Pública (CIP), tributo repassado pela Coelba diretamente para as prefeituras municipais, que são as responsáveis pelos serviços de projeto, implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública.

A Coelba diz que os encargos setoriais e impostos continuam tendo uma grande participação nos custos da tarifa de energia elétrica, representando 38,6% da mesma e que as despesas com a compra e transmissão de energia respondem por 35,0%. Informa também que cabe à Coelba os 26,4% restantes para cobrir os custos de operação, manutenção, administração do serviço e investimentos. Segundo a Companhia, para uma conta de R$ 100,00, por exemplo, apenas R$ 26,40 que em média fica com a Coelba para operar e expandir todo o sistema elétrico no estado.

adblock ativo