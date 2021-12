Consumo de gás cai nas indústrias e sobe em residências

Somente no primeiro semestre deste ano, houve uma queda de 25% do consumo de gás, se comparado com o mesmo período de 2015. As informações são da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás). Indústria e geração de energia elétrica foram os setores que tiveram os maiores registros de redução, tendo perdido 44% em vendas.



Apesar dos números não serem animadores, de acordo com o presidente-executivo da Associação, Augusto Salomon, a previsão é de que este cenário mude brevemente, quando a economia voltar a crescer. "A tendência é que seja necessário entrar com as térmicas para complementar os reservatórios de hidrelétricas", afirmou.



Enquanto na indústria e geração de energia houve diminuição, o mesmo não ocorreu com relação ao consumo do produto nas residências. Neste caso, o aumento foi de 11,44%. Ainda de acordo com Solomon, 'o consumo total das residências equivale a cerca de dez indústrias de pequeno porte'.

adblock ativo