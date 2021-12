Consumidores podem trocar resíduos eletrônicos por descontos na conta de luz

Resíduos eletrônicos como celulares, DVDs e aparelhos eletrônicos podem ser trocados por descontos na conta de luz. A iniciativa faz parte do projeto Vale Luz da Coelba, que já concede o benefício em troca de materiais recicláveis.

Para ter acesso aos descontos, os interessados devem entregar os objetos nos containers do projeto, localizados nos shoppings Salvador e Salvador Norte.

Segundo a Coelba, o aparelho deve estar com a placa do circuito eletrônico completo. Além disto, no ato da troca, o material deve estar separado, limpo e seco.

Podem ser trocados equipamentos como monitor, CPU, notebook, televisão, carregador de celular, máquina de cortar cabelo, câmera fotográfica e ventilador, entre outros.

A bonificação é de R$ 0,40 por cada quilo de material coletado.

Além desta novidade, o projeto Vale Luz também aceita itens como metal (latas de alumínio e ferro), papel (papel branco, revista, jornal, panfleto), papelão e plásticos (garrafas pet, embalagens de detergente e produtos de higiene), além de óleo vegetal (de cozinha).

