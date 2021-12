Consumidores disputam TVs com descontos na Black Friday

O movimento de consumidores que aproveitaram as ofertas do Black Friday foi grande nos principais shoppings e estabelecimentos comerciais da capital baiana, que abriram a partir de 7h desta sexta-feira, 28.

No supermercado Extra localizado na avenida Luís Viana (Paralela), um descontão em TVs de 51 polegadas causou alvoroço entre os consumidores, que se aglomeraram em frente ao vendedor do estabelecimento. Este, por sua vez, teve de pedir "calma, pessoal".

Já no Shopping Iguatemi, a reportagem de A TARDE presenciou um grande número de clientes que acordaram cedo para comprar diferentes tipos de produtos. Ao entrarem nas lojas, muitas pessoas já garantiam os produtos de sua preferência e, em seguida, enfretavam uma fila extensa para os caixas.

No Salvador Shopping, que abriu às 8h, os descontos fizeram sucesso entre os clientes. Em uma loja de eletrodomésticos, um ferro de passar que custava R$ 9,90 sumiu do estoque em apenas 10 minutos.

Outros clientes foram flagrados comprando vários produtos semelhantes, como a consumidora Ana Paula Neves, de 31 anos, que levou duas TVs de plasma de 50 polegadas de uma só vez.

Não foi registrado nenhum tipo de confusão dentro dos centros comerciais.

Para aproveitar o dia e não cair em armadilhas como comprar um produto pela "metade do dobro" - já que algumas lojas podem inflacionar o valor na véspera para retomar o preço original na Black Friday -, é necessário manter alguns cuidados.

De acordo com o superintendente do Procon, Ricardo Maurício Freire, o consumidor deve fazer uma pesquisa antes da campanha para saber os preços de mercado do produto.

O especialista também recomenda outros cuidados, como consultar os sites de buscas de preços e o Portal do Consumidor, alimentado em todo o Brasil.

A versão brasileira da Black Friday pretende faturar R$ 1,2 bilhão entre 0h e 23h59 desta sexta, um crescimento de 56% em relação à campanha de 2013, de acordo com a E-bit, empresa especializada em comércio eletrônico.

