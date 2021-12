Consumidores correm para garantir presentes

Os shoppings de Salvador apostam em horários diferenciados, oferta de serviços e atrações musicais para fisgar os consumidores e alavancar as vendas de Natal. Nesta terça-feira, 22, o movimento foi intenso nos principais centros de compras da capital. A correria de última hora pelos presentes causou filas nas lojas e aumentou o fluxo na entrada e saída dos estacionamentos dos shoppings.

Os shoppings Barra, Bela Vista e Salvador Shopping - que trabalham em horário ampliado, nesta quarta, 23, das 9h à 0h, e na quinta, 24, das 9 às 18 horas - disponibilizaram pessoas treinadas para darem informações e auxiliarem clientes a carregar as compras até o carro. Já o Salvador Norte Shopping funciona nesta quarta, das 9h às 23 horas, e na quinta, das 9h às 18 horas.

Os clientes que estiverem no Shopping Barra nesta quarta podem conferir a apresentação da banda Cavern Beatles, cover da banda mais famosa do mundo, no Barra Gourmet. O show começa às 21h. No Shopping da Bahia haverá a 15ª edição do tradicional plantão 32h, que este ano terá mais uma hora, segundo a gerente de marketing Isabel Ciacci. Durante o plantão, a cada R$ 300 em compras o cliente ganha um cupom para concorrer a R$ 100 mil para gastar na concessionária Revisa. O estacionamento será gratuito durante o plantão.

O CDL lançou, em parceria com a prefeitura, uma campanha para estimular o comércio de rua. Qualquer compra de R$ 50, efetuada com cartões de crédito a partir de uma máquina da Rede, estará concorrendo a cinco veículos e cinco caminhões de prêmios. "A estimativa de venda é de R$ 700 milhões", disse o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Frutos Dias.

Consumidor

A assistente social Lívia Tapuias demorou para decidir a quem dar presente neste Natal. Ela chegou nesta terça, às 10h, para garantir uma vaga no estacionamento do Salvador Shopping. Às 15h ela ainda estava no shopping. "Comprei o essencial mesmo. Demorei até agora para pesquisar e porque algumas lojas tinham fila", disse ela, que aguardou sair o 13º para realizar as compras.

A advogada Maria das Graças Brasil, 51, foi acompanhada da sua mãe Nilce Ribeiro comprar os presentes de última hora. Para ela, todo Natal isso ocorre, mesmo sabendo que pode encontrar produtos mais caros. "No corre-corre do dia, a gente deixa sempre para cima da hora do Natal".

