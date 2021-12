Consumidores brasileiros preferem comprar online; confira as dicas

Os brasileiros estão preferindo fazer compras online. É o que indica um estudo feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Os dados mostram que 86% dos consumidores conectados realizaram ao menos uma aquisição em lojas online nos últimos 12 meses. A comodidade, os preços e a facilidade da compra são os principais motivos que atraem os compradores virtuais.

Para o barbeiro Igor Ricardo, 21 anos, comprar online sempre foi um hábito. "Sempre dei preferência para compras online por conta dos descontos, já que os preços na internet são muito mais baratos. A comodidade também porque, com apenas um clique, você faz uma compra do que quiser".

O jovem indica ainda que as possibilidade são infinitas no comércio virtual. "Você acha tudo. O que você quer e realmente precisa tem na internet. Na loja física, você não encontra e pode ser mais caro".

Há pouco tempo, os consumidores precisavam se deslocar até a loja física para pesquisar o produto e descobrir a compra ideal. Hoje, o consumidor acessa o smartphone, computador ou tablet, digita o produto no buscador, filtra as possibilidades de compra e pesquisa o menor preço, como destaca a terapeuta financeira Aline Soaper. "Isso é a praticidade. Hoje, a loja física do shopping tem uma versão online com preços que costumam ser menores", explica.

Comodidade, preços baixos e facilidade na compra atraem os brasileiros (Foto: Freepik)

A busca pelo menor preço faz o consumidor criar novos formatos de compra. "É comum a pessoa ir até a loja física, olhar o preço, conhecer o produto e, na hora de finalizar a compra, finalizar na loja virtual. É uma tendência mundial", afirma a terapeuta.

A especialista aponta, no entanto, que é preciso ter atenção ao fazer as compras e estimar um limite para não acumular dívidas. A saída para o consumidor é ter um planejamento com inteligência financeira para evitar o consumo por impulso.

Uma das dicas da terapeuta é avaliar a reputação da loja ou do vendedor, ligar para os números de contato, ver o feedback de outros compradores e desconfiar de promoções muito atrativas. Igor segue à risca estas dicas. "Eu vejo se o vendedor se preocupa com o pedido, se demora muito para a postagem do produto e se o site é seguro. Além disto, procuro saber se eles podem proteger o meu dinheiro e meus direitos como consumidor".

Smartphones

O estudo feito pela CNDL e SPC Brasil aponta também que os smartphones foram o meio mais utilizado para compras online. Do total de entrevistdos, 67% (ou sete a cada dez pessoas consultadas) preferiam comprar com o celular. Em segundo lugar, aparecem os notebooks, desktops ou PCs, com 39%.

Igor garante que comprar pelo celular traz mais facilidades (Foto: Arquivo pessoal)

Uma tendência que chama atenção na pesquisa são as compras realizadas nas redes sociais. Um terço dos entrevistados (33%) adquiriu algum produto ou serviço por meio do Facebook, Instagram, Youtube ou WhatsApp no último ano. "Alguns aplicativos de celular te dão descontos se você comprar por lá. É muito fácil. Melhor do que ir para o computador, ligar, esperar iniciar, entrar na internet e fazer a pesquisa. Com o celular não, ele está ali na palma da mão, você abre o aplicativo e tem um universo de opções", explica Igor.

Mas nem todo consumidor se sente confortável em começar a gastar dinheiro online. O estudo mostra que, ainda que os consumidores conectados já se sintam mais seguros em comprar na internet, seis em cada dez dizem temer as fraudes online.

Quem se encaixa nesse perfil é o comerciante Silvestre Queiroz, 50 anos, que costuma ir às lojas para poder avaliar a mercadoria. "Você tem a oportunidade de testar e conhecer o produto. Quando se compra pela internet, você não sabe como esse produto vem. Ele pode vir com defeitos e ainda tem a burocracia para trocar. Na loja tem mais praticidade, qualquer problema que tiver você pode ir até lá".

O comerciante ressalta que comprar na internet exige que o consumidor conheça a plataforma online. Segundo ele, para quem não sabe usar, ir à loja física é a melhor saída. "Você que tem que procurar. Se você não entender, fica perdido. Por isso que nas lojas às vezes é mais prático, o vendedor te explica, mostra tudo direitinho", diz.

Apesar de não se arriscar nas compras online, ele admite que as coisas tendem a funcionar de forma acelerada na internet. "O que pesa mais hoje em dia é o 'corre-corre' da vida. Tem gente que não tem tempo de ir ao shopping. Na internet, até deitado, na hora de dormir, você compra".

Evite transtornos

A reportagem do Portal A TARDE conversou com o advogado especialista em direitos do consumidor, Edson Hirsch, que deu dicas para o consumidor evitar os problemas quando decidir ir ao mercado virtual.

Edson pontua que conhecer o fornecedor e a plataforma utilizada é essencial para fazer compras com segurança. "Tem que verificar se o site é confiável e se disponibiliza canais de comunicação para o cliente. O comprador pode pesquisar em órgãos de defesa do consumidor, que emite a relação de empresas com alertas de possíveis problemas. E sempre desconfie quando um preço for muito abaixo do normal, muito chamativo".

O advogado alerta que os dados pessoais devem ser mantidos em sigilo. "Em hipótese alguma forneça número de cartões, CPF ou endereço se desconfiar da integridade do aplicativo ou site".

O especialista também recomenda que o cliente fique atento aos detalhes e tenha paciência no ato da compra. "Verifique o prazo de entrega, características do produto e se o produto tem registro legal, e utilize sites de reclamações para avaliar a empresa". Entre os sites disponíveis, estão Reclame Aqui, Proteste e Consumidor.

Não se previniu e acabou caindo em um golpe online ou não teve resposta do vendedor? O especialista sugere que, antes de qualquer medida judicial, o consumidor deve tentar o contato com a empresa fornecedora. A dica é anotar os protocolos fornecidos, nome de atendentes, data, horário, enfim, o máximo de informações possíveis. Essa é uma das formas para garantir sua palavra como consumidor.

No diálogo como a empresa, o consumidor deve tentar um consenso entre as partes, para que haja uma solução administrativa. Nem sempre os problemas surgem com o vendedor. Atrasos ou erros de postagem do produto podem acontecer por causa das transportadoras. Neste caso, o cliente tem de preencher o máximo de informações do endereço do destinatário e telefones para contato. Anotar os códigos de rastreio fornecidos e acompanhar a postagem do produto é outra medida importante.

Você seguiu todos estes passos e mesmo assim permanece com problemas nos negócios online? Sendo assim, tem o direito de acionar os órgãos responsáveis de defesa do consumidor como a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), ou entrar com uma ação judicial contra a empresa que gerou transtornos.

*Sob supervisão da editora Thaís Seixas

