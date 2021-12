Consumidores aproveitaram shoppings abertos mais cedo para Black Friday

Os soteropolitanos acordaram cedo para aproveitar as ofertas da Black Friday nesta sexta-feira, 25. Os principais shoppings de Salvador abriram mais cedo e estão com os corredores movimentados.

As lojas de eletrodomésticos são as mais procuradas. Diversos consumidores se aglomeraram na frente dos estabelecimentos aguardando a abertura dos portões. Neste momento, houve um princípio de correria no Shopping da Bahia, mas sem registro de confusão.

Os objetos mais desejados são os smartphones e TVs. Uma vendedora da Magazine Luiza disse que o movimento superou a expectativa dela.

O fluxo de consumidores também surpreendeu a coordenadora de marketing do Shopping Piedade, Juliana Brandão. Para ela, a movimentação este ano está superior a do ano passado. "A crise não espantou os consumidores, que estão aproveitando para adiantar as compras de Natal. A nossa expectativa é que passe pelo Shopping Piedade aproximadamente 70 mil pessoas", afirma.

Os descontos são de até 80% e outros mimos, como estacionamento grátis, mas é preciso ficar atendo às falsas ofertas e com o endividamento.

Apesar do anúncio de descontos, o motorista Marcelo dos Nascimento disse que prefere tomar cuidado. De acordo com ele, é necessário pesquisar antes de comprar, para confirmar se realmente há vantagem.

Internet

Quem vai comprar pela internet, pode verificar se a oferta realmente vale a pena antes de confirmar a transação. O site Reclame Aqui está monitorando o preço de 1.200 produtos.

A empresa verificou por qual preços esses itens estavam sendo ofertados antes da campanha e agora compara com os valores da promoção, para confirmar se realmente houve desconto.

Também é possível denúncia falsas promoções por meio do Reclame Aqui, no site ou pelo aplicativo, que pode ser baixado pelo Google Play.

O que fazer para não cair em armadilhas

Evite compra por impulso - Faça uma lista com produtos e serviços que realmente necessita.

Pesquise preço - Além de fazer a própria pesquisa, sites, como Zoom e Baixo, acompanham os preços dos produtos. O Proteste vai divulgar no dia 25 uma lista com os preços monitorados. O site ReclameAqui vai monitorar os preços e comparar ofertas.

Documente as ofertas - Imprima as páginas do anúncio com as características da mercadoria nas compras pela internet.

De olho no frete - Considere o valor do frete nas compras pela internet.

Desconfie do desconto - Se a empresa prometeu abatimento, a oferta deve ser cumprida como foi veiculada.

Reputação da loja - Verifique se a loja está na lista de não recomendadas no site da Fundação Procon-SP e se tem o selo de boa reputação dado pela Câmara de Comércio Eletrônico e do ReclameAqui.

Estoque - Verifique se há o produto no estoque e, no caso de estar fora de linha, se há peça de reposição.

Pagamento seguro - Prefira lojas que aceitem pagamento por meio de plataformas eletrônicas nas quais o número do cartão não é informado diretamente ao varejista.

Código de Defesa do Consumidor - As regras do código valem para a Black Friday: 30 dias de prazo para reclamações sobre problemas aparentes para itens não duráveis e 90 dias para itens duráveis.

Ajuda - O Procon-SP vai atender às reclamações pelo telefone 151 a partir do dia 24 até às 2 horas do dia 25, retornando das 6 horas do dia 25 até às 22 horas; atendimento eletrônico na página do Facebook e no Twiter do Procon-SP nos dias 25 e 26; hashtag especial #ProconSPdeolhonaBlackFriday para denunciar problemas.

