Consumidores aproveitam descontos da Black Friday em Salvador

Os consumidores baianos acordaram cedo nesta sexta-feira, 23, para aproveitar os descontos da Black Friday. Há registro de grande movimentação nos shoppings, principalmente nas lojas de departamento, artigos para casa e eletroeletrônicos.

>> De sorteios a DJ, lojas investem para atrair clientes

No Shopping da Bahia, grande parte dos consumidores se concentra nas Lojas Americanas. Quem pretende encarar as filas e a disputa pelos produtos em promoção deve ficar atento aos pertences, para não sofrer prejuízos como a assistente administrativo Alessandra Almeida, que teve o celular furtado dentro da loja, enquanto olhava a seção de fraldas. Ao A TARDE, ela informou que estava à procura de um segurança do shopping para informar o ocorrido.

No mesmo centro comercial, agentes da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) já atuavam na fiscalização dos preços dos produtos, para evitar que os clientes sejam vítimas do que ficou conhecido como 'black fraude'. Por isso, também é preciso ficar atento às armadilhas e seguir algumas dicas para não ter prejuízos.

Já no Salvador Shopping, os clientes chegaram cedo para aproveitar as ofertas. Segundo o fiscal da loja Bel Salvador, Railson Santana, algumas pessoas já aguardavam do lado de fora quando o estabelecimento foi aberto.

Para evitar aglomeração e tumultos entre os consumidores, algumas lojas resolveram antecipar o expediente. É o caso das unidades do Costa Azul e Iguatemi da rede de supermercados GBarbosa, que abriram à meia-noite e vão funcionar até as 22h desta sexta. Da mesma forma, a pré-Black Friday do supermercado Extra, na avenida Paralela, provocou filas na noite desta quinta.

