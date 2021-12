Consumidor troca cheque por cartões de crédito e débito

O Banco Central divulgou nesta segunda-feira, 12, os dados estatísticos de 2013 sobre pagamentos de varejo e canais de atendimento. Segundo a autoridade monetária, no ano passado, o faturamento dos mercados de cartões de crédito e de débito atingiu R$ 534 bilhões e R$ 293 bilhões, respectivamente, o que representa crescimento de 14,7% e 23,4% em relação ao ano anterior. Foram realizadas 5 bilhões de transações com cartões de crédito e 4,9 bilhões com cartão de débito, aumento de 12,2% e 18,9%, respectivamente.

O uso de cheques caiu 9,3% em 2013 na comparação com o ano anterior, enquanto as quantidades de operações de débito direto e de transferência de crédito aumentaram 16,7% e 6,4%, respectivamente.

Em relação à utilização dos canais de atendimento das instituições financeiras, o atendimento pela internet prevaleceu no ano passado, respondendo por 39,5% das operações realizadas, o que significa crescimento de 23,1% sobre 2012.

O número de transações bancárias efetuadas por meio das dependências das instituições financeiras (agências e postos de atendimento), por sua vez, continuou apresentando queda, tendo reduzido 1,7% no ano passado ante o ano anterior.

