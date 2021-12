Consumidor pode trocar latas de alumínio por descontos na conta de luz

A partir desta sexta, 27, os consumidores de Salvador podem trocar latas de alumínio por descontos na fatura de energia e lâmpadas em LED. Para isso, o Programa Vale Luz, da Coelba, criou uma moeda de troca, denominada Merreca.

Os interessados devem procurar um dos postos credenciados para ação Merreca do Vale Luz, no Salvador Shopping ou Salvador Norte Shopping, levando as latas de alumínio para troca. Latinhas de 220 ml a 329 ml têm o valor de 0,75 Merrecas, a unidade; 330 ml a 472 ml: 1,00 Merreca/und e latinhas acima de 473 ml: 1,25 Merrecas/und.

O cliente que acumular a partir de 78 Merrecas poderá realizar a troca por R$ 4,23 de desconto na fatura de energia ou por uma lâmpada LED, mediante a entrega de uma lâmpada (fluorescente compacta ou halógena ou incandescente) de potência maior que 15W.

Além da Merreca, os clientes podem receber descontos a trocando materiais como papel, papelão, plástico e óleo vegetal. Todos os materiais precisam estar limpos para não dificultar na pesagem ou propiciar proliferação de animais transmissores de doenças.

