Consumidor perde juizado voltado para superdívidas

O consumidor baiano que, no momento, se vê envolvido num acumulado de dívidas, dentro do chamado efeito bola de neve, tem agora um problema a mais: já não poderá mais contar com os serviços do Juizado Especial de Apoio ao Superendividado, que funcionava em parceria com o Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), em sua sede, situada na Avenida Paralela.

Criada há pouco mais de dois anos, o juizado do superendividado foi extinto, entre as primeiras medidas determinadas pelo novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, desembargador Gesivaldo Britto, empossado no cargo há pouco mais de um mês.

Britto alegou redução de custos, extinguindo também o Juizado Especial Cível de Apoio do Aeroporto - este, por ter tido "como propósito principal ampliar o acesso dos cidadãos aos serviços jurisdicionais durante os grandes eventos esportivos", numa referência à Copa de 2014.

Após o evento, houve uma redução significativa da procura pelos serviços, justifica o presidente do TJBA.

No caso do Juizado de Apoio aos Superendividados, entretanto, a surpresa vem justamente do fato dos problemas de endividamento ainda persistirem, com dados impressionantes.

O juizado seria ainda mais importante nos próximos meses em razão da chamada retomada econômica, ou o Novo Milagre, como especialistas em economia vêm vislumbrando. Somente no primeiro trimestre de 2017, o número de pessoas físicas inadimplentes alcançava 59,2 milhões.

Em dezembro de 2016, eram 58,3 milhões. Os números evidenciam que, em termos percentuais, 39,36% da população adulta, entre 18 e 95 anos, estava com o "nome sujo na praça". Somente no primeiro ano de funcionamento, foram 700 audiências no juizado extinto.

Também eram realizadas oficinas aos sábados, nas áreas de administração e psicologia financeira. A proposta era, como juizado especial, tratar de forma diferenciada os cidadãos com problemas financeiros: após a análise do problema, o cidadão passava por uma oficina de capacitação, onde recebia orientação financeira e de psicologia de consumo e, só a partir de então, dava-se início a negociação junto aos credores.

Baixa procura

De acordo com a juíza Fabiana Pellegrino, da 2ª Vara de Defesa do Consumidor, o Juizado de Apoio aos Superendividados vinha desempenhando importante papel não apenas na resolução de conflitos com credores, como também orientando o consumidor.

"Se o presidente (do TJ) estava pensando em reduzir custos que o fizesse reduzindo a estrutura do juizado e a disponibilidade de cargos com maiores remunerações, mas que nunca optasse pela extinção, pelo prejuízo que implica à população, até pelo caráter preventivo do juizado", diz a juíza, que estava à frente da instituição. "

Em nota enviada ao A TARDE, o presidente do TJ destacou que, "o cenário tem sido alterado por conta da demanda reduzida na quantidade de atendimentos e baixa procura, além de precisar controlar gastos".

