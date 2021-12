Consumidor economiza para presentear mães, avós e sogras

A compra do presente das mães, sogras e avós deve incrementar as vendas no comércio baiano até o próximo domingo, quando se comemora o Dia das Mães. De acordo com pesquisa da Boa Vista, empresa brasileira que lida com análises de mercado, 74% dos consumidores deixaram para comprar os mimos para as mamães nesses últimos dias antes da data. E mais: 32% disseram que irão presentar, pelo menos, uma pessoa além da própria mãe.

Atento ao comportamento de "última hora", o comércio baiano intensificou nesses últimos quatro dias a ofensiva para atrair o consumidor interessado em diversos presentes, com a palavra que mais agrada em tempos de orçamento apertado: promoções. Elas são apresentadas em forma de descontos ou atreladas à troca de cupons para brindes e sorteios de prêmios – opção oferecida por boa parte dos shoppings de Salvador, por exemplo.

Shopping Piedade realiza sorteio de carro em promoção do dia das mães

Há ainda palestras, shows com artistas nacionais e dias de beleza – tudo grátis nos shoppings para as homenageadas. No comércio de rua, o desconto sobre o preço é o que mais vale para atrair o filho indeciso sobre o melhor presente.

"Diante da conjuntura atual, com o consumidor sentindo o efeito de uma economia ainda estagnada, se o lojista não sacrificar sua margem de lucro, não terá assim tantas vendas", acredita o presidente do Sindicato dos Lojistas da Bahia (Sindilojas), Paulo Motta. "Ainda assim, o lojista está numa situação que nem pode baixar tanto o preço como gostaria", completa.

O Sindilojas espera um crescimento modesto de apenas 2% nas vendas em relação ao ano passado. Já a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) está um pouco mais animado e espera alta de 5% nas vendas. "Apesar do otimismo do setor, há índices que preocupam", avalia o presidente da CDL Salvador, Alberto Nunes. Não é à toa: a pesquisa da Boa Vista para o Dia das Mães também apontou o desemprego e endividamento como razões para muitos consumidores lamentarem não poder dar "nenhum presentinho sequer" para a mãe no próximo domingo.

