Consumidor corre para comprar carro com IPI reduzido

Sem qualquer sinalização do governo de prorrogar a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para os carros novos, que expira no próximo dia 31, os donos de concessionárias estão animados com a provável corrida de consumidores às lojas neste final de semana e nos últimos dias de vigência do incentivo. A expectativa é que o setor consiga "desaguar" todo o estoque que está nos pátios das concessionárias - um volume que chega a 10 mil veículos em toda a Bahia, dos quais pouco mais de 5 mil só em Salvador.

O movimento nas concessionárias fortalece essa expectativa. Em agosto, o fluxo de clientes e a concretização de vendas praticamente dobraram, segundo representantes do setor. Em algumas concessionárias já não há alguns modelos em estoque.

O presidente da Fenabrave-BA (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), Raimundo Valeriano, disse que o setor está animado com o resultado das vendas. Ele estima que o comércio de automóveis no Estado deverá contabilizar, nos três meses de IPI reduzido, um aumento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado.

Luiz Pimenta, diretor da Morena Veículos, disse que o setor está vendendo bem com a redução do IPI, mas que ainda há estoque suficiente para atender o consumidor. "Algumas redes estão dando outras vantagens, como taxa zero e redução de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no financiamento e um número maior de parcela", informou Pimenta, que também é diretor da Fenabrave.

Menos procurados - "O fluxo de clientes dobrou e já estamos com poucos carros em estoque", assinalou Standislau Neto, do setor de vendas da Americar, na Avenida Paralela. Agora a concessionária quer esgotar os veículos menos procurados no período de redução de IPI. "Como as pessoas aproveitaram para comprar carros que tinham um desconto maior, de até R$ 4 mil, sobraram os da marca Uno Mille, que estarão em promoção neste final de semana. Os preços estarão bastante competitivos", disse.

Na Sanave de Lauro de Freitas já é difícil encontrar veículos mais populares. "O Gol 1.0 e o Fox 1.0 já estão faltando", disse o gerente João Neto, que acredita zerar o estoque da loja no final de semana.

"Temos ainda Voyage 1.6, Gol 1.6 e Fox 1.6", afirmou , ressaltando que os pedidos podem ultrapassar o prazo de até 31 de agosto. Mas quem se antecipou, pode comemorar. É o caso do coordenador de transportes Antônio Américo, que nesta quinta, 23, recebeu o seu carro novo, um Corsa Classic completo. "Demorei 20 dias para receber", disse. "Mas valeu a pena, economizei quase R$ 5 mil", festejou.

Alertas - Humberto Veiga, consultor financeiro e doutor em Economia pela Universidade de Brasília (UnB), faz alguns alertas ao comprador: verificar, na falta do popular, se houve redução vantajosa no preço do carro com o IPI menor. " Financiamento zero não sai gratuito", diz ele, sugerindo que à vista pode ser mais lucrativo. "Juro pode estar embutido em taxas adicionais".

