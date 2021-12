Consulta ao IRPF indica se contribuinte caiu na malha fina

A consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2016, que foi liberado nesta quarta, 8, traz uma novidade. Agora, o contribuinte pode verificar se caiu na malha fina.

Quando acessar o site da Receita Federal, o contribuinte recebe a informação se a restituição foi liberada, se há pendências (ou seja, caiu na malha fina) ou se está em situação regular, mas na fila para ser paga.

Se a mensagem for "processada - em fila de restituição", o contribuinte pode ficar tranquilo, já que não foram encontradas inconsistências na declaração. A Receita, contudo, alerta que existe a possibilidade de depois a declaração apresentar alguma irregularidade, mas que isso não é comum.

No primeiro lote, foram liberadas as restituições de 1,61 milhão de contribuintes. O dinheiro será pago no dia 15 de junho.

