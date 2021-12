Consulta ao 5ª lote de restituição com 84.250 baianos será liberada dia 9

Será aberta na próxima segunda-feira, 9, a consulta ao quinto lote de restituição de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). De acordo com a Receita Federal, só na Bahia serão creditadas restituições para 84.250 contribuintes, totalizando um valor de R$ 114.087.445,33.

Conforme o órgão, o crédito bancário será realizado no dia 16. A maior parte é relativa ao exercício 2017, que contempla 80.998 contribuintes, em um valor total de R$ 107.373.558,12 .

Em relação aos lotes residuais, dos exercícios de 2008 a 2016, serão creditados os seguintes valores para o estado da Bahia:

>> Lote da declaração 2016: 1.642 contribuintes, totalizando R$ 3.864.962,20;

>> Lote da declaração 2015: 633 contribuintes, totalizando R$ 1.183.726,01;

>> Lote da declaração 2014: 546 contribuintes, totalizando R$ 992.548,06;

>> Lote da declaração 2013: 349 contribuintes, totalizando R$ 543.921,44;

>> Lote da declaração 2012: 52 contribuintes, totalizando R$ 50.247,72;

>> Lote da declaração 2011: 12 contribuintes, totalizando R$ 11.327,84 ;

>> Lote da declaração 2010: 4 contribuintes, totalizando R$ 10.715,07;

>> Lote da declaração 2009: 8 contribuintes, totalizando R$ 38.918,83;

>> Lote da declaração 2008: 6 contribuintes, totalizando R$ 17.520,04.

A Receita Federal orienta que quem tem restituição a receber e não for contemplado poderá aguardar os próximos lotes, mas é importante lembrar que o crédito só é liberado se não houver pendências na declaração.

Como consultar

Para saber se teve o crédito bancário liberado, o contribuinte deverá acessar a página da Receita ou ligar para o Receitafone, no número 146.

O órgão federal disponibiliza também um aplicativo para tablets e smartphones, que facilita a consulta às declarações do IRPF e à situação cadastral no CPF. Com ele, será possível consultar diretamente, nas bases da Receita, informações sobre a liberação das restituições e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

Próximos lotes

Após o dia 16, as próximas datas previstas para o crédito de restituições do Imposto de Renda são 16 de novembro e 15 de dezembro.

