Construtoras reclamam de atrasos do Minha Casa

As construtoras baianas estão apreensivas com os atrasos no pagamento das obras do Minha Casa, Minha Vida pelo governo federal, que já afetam o andamento de construções e número de empregos no setor.

O Sindicato da Indústria da Construção da Bahia (Sinduscon) estima que os atrasos podem chegar a R$ 150 milhões para aproximadamente 40 empresas baianas. As obras fazem parte da faixa 1 do programa, imóveis direcionados para famílias com renda mensal de até

R$ 1,6 mil.

Desde a sua criação, o Minha Casa, Minha Vida nunca havia atrasado pagamentos. A instabilidade nos repasses começou em novembro de 2014, o que atrapalhou o pagamento do 13º salário em construtoras baianas.

Os atrasados começaram a ser pagos em dezembro, no entanto, ainda há valores a pagar referentes a dezembro e a janeiro, segundo o presidente do Sinduscon, Carlos Henrique Passos.



"Amanhã (hoje), a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) informou que terá um repasse do Tesouro Nacional, o que deve fazer com que os pagamentos avancem para as faturas vencidas até 31 de dezembro. Então a inadimplência passaria ser a partir de 1º de janeiro", diz.

Consequências



O presidente do Sinduscon afirma que as empresas começaram a adotar medidas preventivas para evitar prejuízos com os atrasos, como paralisação das obras e consequente dispensa de pessoal, além de evitar novas compras de materiais.

"O que mais a gente quer, além de receber, é uma previsibilidade da normalidade de pagamento, porque isso permite às empresas planejar o ritmo das obras. Algumas construtoras pararam as obras, outras reduziram a mão de obra".

Gestor do programa, o Ministério das Cidades afirmou, por meio de assessoria de imprensa, que liberou nesta semana pagamentos de R$ 583 milhões para empresas responsáveis. Deste total, R$ 150 milhões foram liberados na segunda-feira e mais R$ 433 milhões ontem.

Para o presidente da Ademi (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia), Luciano Muricy, os atrasos afetam toda a cadeia produtiva. "É preciso que haja uma regularização e uma sinalização clara do que vai acontecer".

