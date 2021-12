Construtoras lançaram apenas 895 imóveis em Salvador em 2015

O mercado imobiliário de Salvador encerrou o exercício do ano passado com o pior desempenho da história. De janeiro a dezembro de 2015, foram lançadas 895 unidade habitacionais na capital baiana - menos da metade em relação a 2014 (2.092 imóveis). Já o número de unidades vendidas alcançou 3.443 contra 5.019 em 2014. O balanço foi divulgado ontem pela Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA).

"Apesar de ser uma das capitais com menor valor do metro quadrado, esse cenário pode mudar em breve caso novos lançamentos não sejam feitos. Sem novos lançamentos, os preços podem subir exponencialmente", alerta o presidente da Ademi Luciano Muricy Fontes. "Os números mostram que diversos fatores mantiveram o mercado imobiliário de Salvador em ritmo decrescente nos últimos anos, o que tem reflexos diretos na geração de emprego e renda", afirma.

A crise econômica e a instabilidade política no país aliadas à falta de aprovação do PDDU e Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo (Louos) são as principais responsáveis pela redução no número de novos lançamentos, avaliam os dirigentes do setor. Apesar das dificuldades, o recado para os clientes é de que o melhor momento para adquirir imóvel é este.

"Temos disponíveis no mercado imóveis com preços baixos e ainda uma boa oferta de crédito imobiliário nos bancos. Mesmo com toda a turbulência, não temos dúvidas de que o momento para quem quer realizar o sonho da casa própria é agora", diz José Azevedo Filho.

Outras cidades

Levando-se em consideração os dados de Feira de Santana, Camaçari e Lauro de Freitas o setor registrou no ano passado o lançamento de 4.285 novas unidades habitacionais, o que representa um aumento de 5,54% em relação a 2014 quando foram lançados 4.060 imóveis. Do total de lançamentos em 2015, cerca de 92% são do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). As vendas de imóveis no ano passado atingiram 6.819 unidades - uma queda de 7,71% em relação a 2014.

