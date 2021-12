Construtoras baianas investem em eficiência energética

A concessão do inédito Selo Procel Edificações, promovido pela Eletrobrás, ao empreendimento baiano Hangar Business Park "jogou luz" sobre a busca pela eficiência energética na construção civil. Se, por um lado, aumenta a cada dia a preocupação com sustentabilidade e economia, por outro, boa parte das medidas ainda se limita a edifícios de altíssimo padrão.



Um dos mais arrojados centros empresariais do Brasil, o Hangar, construído pela Odebrecht Realizações Imobiliárias (OR), tornou-se o primeiro empreendimento em todo o país a receber o "Triple A" do selo, o que significa a obtenção de eficiência nos quesitos envoltória, ar-condicionado e iluminação. O Procel, que existe há 20 anos para medir a eficiência energética de eletrodomésticos, especialmente geladeiras, passou a aferir a eficiência das edificações brasileiras há dois anos.



"Nós recebemos sete selos e 17 etiquetas, o que é um reconhecimento à eficiência energética do projeto", comemora Eduardo Pedreira, diretor da OR, responsável pela construção localizada bem no final da Avenida Paralela, sentido aeroporto.



Para contemplar todos os requisitos do selo e outras demandas por sustentabilidade, a empresa teve que aumentar em 2% o orçamento da obra, que possui nove torres, incluindo duas que são utilizadas pelas redes hoteleiras Íbis e Novotel, sendo as demais destinadas à ocupação empresarial.



Esse percentual não se limita à questão energética. A água do chuveiro dos hóspedes dos hotéis é reciclada e reaproveitada para jardinagem e lavagem de equipamentos. "Isso acaba gerando economia de energia também, uma vez que gasta-se menos eletricidade para bombear água nova dos reservatórios", afirma Pedreira.



De acordo com o executivo, o valor investido em sustentabilidade acaba se revertendo em uma economia superior a 30% no valor da conta de energia elétrica do complexo. Pedreira avalia que com as intervenções, como o material usado na fachada, lâmpadas LED em todos os lobbies e aparelhos de ar-condicionado mais eficientes, é possível economizar até 30% na conta de energia.



Incentivo à inovação



Diretor de sustentabilidade da Associação de Dirigentes Empresariais do Mercado Imobiliário (Ademi-BA), Rafael Valente considera que os selos de eficiência energética são um bom incentivo à inovação na construção civil, mas classifica os critérios para a concessão de alguns selos como complexos.



"Não há muita clareza nas regras", afirma Valente, que defende a concentração de esforços no cumprimento das normas estabelecidas pelo IPTU Verde, que a prefeitura de Salvador está adotando.



Sua empresa, a Civil, implementou algumas medidas para eficiência energética no novo centro empresarial construído no Costa Azul, o Civil Towers. As duas torres têm fachada com 40% em vidro refletivo azul com baixo fator solar e 60% de alumínio composto branco. Uma combinação que, segundo os engenheiros, aproveita melhor a incidência dos raios solares.



A cobertura do Civil Towers possui isolamento térmico nas duas torres, o que, segundo Valente, traz maior conforto térmico dentro da edificação e reduz a utilização das máquinas de ar-condicionado.



Outra obra de alto padrão, a Mansão Wildberger, no Largo da Vitória, está sendo concebida com redução de perdas de energia elétrica, por meio do bus way, sistema de alimentação dos apartamentos, e um sistema de medição eletrônica remota, que minimiza erros de leitura e possibilita controle e programação do consumo.



Ampliação de conceitos



"O projeto não foi realizado na intenção de certificar o empreendimento com o Selo Procel, mas buscamos aplicar conceitos de eficiência energética, que são a proposta do Selo Procel Edifica", afirma o gerente do Consórcio MRM/João Fortes, Luiz Heleno Fernandes de Souza, responsável pela construção da Mansão Wildberger.



Fernandes concorda que a adoção dos parâmetros estabelecidos pelos selos de eficiência energética são um fator de aprimoramento para a indústria da construção civil na busca pela sustentabilidade.



Além do Procel Edifica, o mercado conta com os selos Casa Azul da Caixa e o Aqua (Alta Qualidade Ambiental), da Fundação Vanzolini.

