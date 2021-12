Construtora prevê investimentos de R$ 2 bi até final de 2017

Focada em empreendimentos populares do programa Minha Casa, Minha Vida, a construtora e incorporadora mineira MRV Engenharia prevê investimentos de R$ 2 bilhões para o Nordeste até o final de 2017. De acordo com a gestora de comunicação e assessoria de imprensa da companhia mineira, Simone Caetano, a Bahia deve continuar liderando em projetos na região: no primeiro trimestre deste ano, dos R$ 160 milhões destinados aos projetos em municípios nordestinos, R$ 82,2 milhões foram aplicados na Bahia, onde a empresa se faz presente em apenas cinco cidades: além de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Feira de Santana e Vitória da Conquista.

Juntas, as cidades contam com 4.128 unidades residenciais do Minha Casa, Minha Vida em construção somente pela MRV. Para este ano, serão ainda lançados empreendimentos em Lauro de Freitas e Camaçari, que somam quatro empreendimentos, com 1.700 imóveis. Em Lauro de Freitas, a empresa pretende até antecipar para agosto a entrega de um empreendimento que deveria ficar pronto somente em março do ano que vem. Já em Conquista, em pleno boom imobiliário, serão 1.300 novas unidades lançadas ainda este ano.

"O grande segredo de estarmos crescendo na contramão do setor em crise em todo o país é justamente a faixa de público em que atuamos, com foco em clientes que estão adquirindo o primeiro imóvel, numa demanda sempre presente de quem está saindo de casa para morar sozinho, ou vai casar e quer constituir família", explicou Simone Caetano.

A gestora de comunicação da MRV esteve nesta terça-feira, 14, na sede de A TARDE para apresentar os planos de expansão no estado, onde a companhia inaugurou esta semana (em Vitória da Conquista) mais um projeto de alfabetização nos canteiros de obras, batizado de Escola Nota 10.

Segundo Simone Caetano, a companhia não foi atingida pelos cortes promovidos pelo governo em programas sociais, como o Minha Casa, Minha Vida, "justamente porque o maior peso para o governo eram as faixas mais subsidiadas pelo programa (para quem ganha até seis salários mínimos), enquanto a empresa disponibiliza projetos apenas para as maiores faixas do programa (entre seis e dez salários mínimos)", como explicou.

A média de preço dos imóveis da construtora hoje no estado é de R$ 145 mil para uma faixa máxima de R$ 170 mil prevista pelo programa federal.

Projetos sociais

Empolgada com a expansão da companhia fora do eixo Minas-São Paulo, a MRV planeja estender também para os outros estados, já a partir do ano que vem, o patrocínio para projetos sociais por meio do Instituto MRV.

O primeiro edital, lançado apenas nos dois estados do Sudeste, ainda premiou com R$ 50 mil os melhores trabalhos, envolvendo comunidades carentes, sobretudo em iniciativas de transformação da perspectiva social para crianças e adolescentes.

