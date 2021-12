Construção do novo Aeroclube vai levar 24 meses

A Prefeitura de Salvador assinou nesta segunda-feira, 27, novo contrato com o Consórcio Parques Urbanos, que amplia o período de concessão da área do atual Aeroclube. O terreno ficará sob controle do grupo privado até 2052.

Pelo acordo, os investidores se comprometeram investir R$ 200 milhões para construir um novo shopping e apresentar um conjunto de contrapartidas, que inclui a construção e manutenção de um parque público.

No novo shopping, está prevista a construção de restaurantes com vista para o mar no segundo pavimento, de um complexo com sete cinemas, academias e lojas âncoras.

"Só o fato de colocarmos no chão aquele elefante branco, de derrubarmos aquela estrutura horrorosa já justifica (a satisfação com o projeto), mas além disso ainda foram acertadas uma série de contrapartidas", comemorou o prefeito ACM Neto, na apresentação do projeto nesta segunda no Sheraton Hotel da Bahia.

Ele lembrou que "além de substituir aquela carcaça", o novo shopping ainda vai gerar 3 mil novos empregos diretos para a população de Salvador, sobretudo para os moradores da Boca do Rio.

Segundo o prefeito foram estabelecidos prazos de 18 meses para a conclusão do parque público, apresentado como "Parque dos Ventos".

As demolição do que restou do Aeroclube e a construção do novo shopping tem prazo de 24 meses.

Pendência

Apesar da pressa demonstrada pelo prefeito em iniciar a demolição da estrutura, o processo ainda depende da autorização da Superintendência de Controle e Ordenamento do Solo do Município de Salvador (Sucom), lembrou o sócio do Consórcio Parques Urbanos, Marcos Doria.

"Hoje assinamos o contrato de concessão, que nos deu um prazo que viabiliza o empreendimento economicamente e agora esperamos a aprovação na Sucom para, em seguida, em um prazo de 10 dias, apresentarmos, todo o cronograma", explicou.

Durante a apresentação do novo shopping, que será completamente fechado e climatizado, o grupo Jereissati, do ex-senador Tasso Jereissati, foi apresentado como novo investidor do projeto, em substituição ao grupo Newton Rique.

Jereissati disse que inicialmente estava descrente em relação à possibilidade de reversão da situação de abandono em que o local se encontrava.

"Nós conversamos bastante e após muitas negociações chegamos a uma equação para tornar o projeto rentável", disse Jereissati.

