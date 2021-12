Construção civil puxa alta do desemprego

Em um ano, a construção civil perdeu 27 mil postos de trabalho na Região Metropolitana de Salvador (RMS), o que representou uma redução de 14% no volume total de empregos mantidos pela atividade.

O setor, que empregava 192 mil pessoas em agosto de 2012, chegou ao mês passado com 165 mil postos de trabalho, de acordo com a Pesquisa Mensal do Emprego (PME), divulgada ontem.

A retração da atividade é apontada como a principal responsável para o aumento do desemprego em Salvador e região metropolitana. A taxa atingiu, em agosto passado, 9,4% da população economicamente ativa. No mesmo mês de 2012, o índice foi de 6,4%. Esta alta é considerada significativa pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), autor da pesquisa.

Foi a primeira vez nos últimos dez anos que a RMS apresentou aumento na taxa de desemprego em um mês de agosto. No restante do Brasil, todas as outras regiões pesquisadas pelo IBGE apresentaram o menor índice de desemprego no período desde o início da pesquisa.

O índice médio de desempregados nas seis regiões metropolitanas pesquisadas ficou em 5,3%, com destaque para a região metropolitana de Porto Alegre, que alcançou a taxa de 3,4%.

"Nós tivemos um fenômeno bastante significativo em Salvador. O desemprego cresceu bastante nos últimos 12 meses, o que indica que o fenômeno é estrutural", afirma o coordenador de disseminação da informação do IBGE, Joilson Rodrigues.

Ele diz que o cenário atual, de aumento na taxa, inverte uma tendência que estava se verificando em Salvador nos últimos anos.

"A RMS está há muito tempo como a que tem o maior índice de desempregados entre as capitais pesquisadas, mas vinha se aproximando de Recife. Agora, voltou a se distanciar", diz.

Obras encerradas



Segundo Rodrigues, o desempenho da construção foi decisivo para o resultado negativo. "O que se percebe analisando o que vem acontecendo na região é que um conjunto de obras que representavam oportunidades de empregos foram se encerrando. Eu posso citar a Arena Fonte Nova e outras grandes obras de engenharia, que reduziram o ritmo de contratação de mão de obra", diz.

Ele lembra ainda que a construção de prédios para uso residencial foi comprometida em Salvador por questões relacionadas ao uso do solo urbano.

"Estamos vendo o mercado dizer que toda a polêmica em torno do PDDU e das transcons levou projetos a serem adiados", diz.

Levando em conta os últimos 12 meses, o comércio apresentou um aumento no número de empregos de 14,7%, enquanto os serviços prestados a empresas apresentaram uma ampliação de 16,7% no período.

O rendimento médio real da população ocupada na Região Metropolitana de Salvador, estimado em R$ 1.444,80, apresentou alta no mês de 0,8% e queda de 2,3% em relação a agosto de 2012.

Na comparação entre agosto e o mês de julho deste ano, os números do mercado de trabalho na região indicam um cenário de estabilidade. A taxa de desemprego era de 9,3% passou para 9,4%.

